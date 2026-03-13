سيرجيو بيريز يحدد موعد حصد النقاط بينما تخطط كاديلاك لتطوير سيارتها في كل سباق

سجّل الفريق الأمريكي ظهوره الأول في الفورمولا 1 خلال جائزة أستراليا الكبرى الأسبوع الماضي، لكنه وجد نفسه بعيدًا نسبيًا عن فرق وسط الترتيب في ملبورن. فباستثناء فريق أستون مارتن-هوندا الذي واجه مشاكل كبيرة، كانت كاديلاك أبطأ بحوالي 1.4 ثانية من السيارة التالية في التصفيات. وأنهى بيريز السباق في المركز السادس عشر بفارق 56 ثانية عن كارلوس ساينز صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق دقيقتين و28 ثانية عن آخر مركز يمنح نقاطًا.

ولم يكن ضعف الأداء مفاجئًا لسائقي الفريق، حتى مع ظهور مزوّد المحركات فيراري بمستوى قوي في ملبورن ومنافسته على الفوز.

حيث علّق بيريز على ذلك قائلًا: "كنا نتوقع ذلك ونعرفه مسبقًا. هذه السيارة تم تطويرها منذ فترة طويلة، وهي أساسية جدًا لأن عملية اعتمادها كان يجب أن تتم مبكرًا. لذلك كنا نعلم أن البداية ستكون صعبة دائمًا".

فيما أشار بوتاس إلى أن المشكلة ليست في وحدة الطاقة، مضيفًا: "فيراري أثبتت أنها قادرة على المنافسة في المقدمة، لذا فإن وحدة الطاقة جيدة. كما نحصل على المساعدة منهم أيضًا، إذ يمكننا رؤية طريقة نشر الطاقة التي يستخدمونها وتطبيق الشيء نفسه إذا أردنا. لذلك لا أرى أن استخدام الطاقة هو المشكلة، بل سيارتنا نفسها".

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

هذا وأوضح السائق الفنلندي أن المشكلة الرئيسية تكمن في جانب الانسيابية، قائلًا: "نحن نفتقر إلى قدر كبير من الارتكازية، خاصة في الجزء الخلفي من السيارة، وهذا يقيّد خياراتنا في إعداد السيارة لأننا نحتاج إلى حماية القسم الخلفي قدر الإمكان. لكن عندما نحصل على مزيد من الارتكازية سيكون لدينا مجال أكبر للتحسن".

من جانبه، يأمل بيريز أن يتمكن الفريق من "تقليص الفارق سباقًا بعد سباق"، مؤكدًا أن التطوير لن يقتصر على الجانب الانسيابي فقط.

إذ قال المكسيكي: "هناك العديد من المجالات التي سنحقق فيها خطوات كبيرة في السباقات المقبلة، سواء من ناحية العمليات أو حتى الاستراتيجية. أعتقد أنه لو نظمنا سباقنا في ملبورن بشكل أفضل، كان يمكننا تحقيق نتيجة أفضل. كان يمكن اتخاذ قرارات أفضل في الاستراتيجية والتنفيذ، وحتى في التوقفات داخل منطقة الصيانة".

ومع ذلك، أكد بيريز أنه سيكون "متفاجئًا جدًا" إذا فشل الفريق في تطوير سيارته بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، لذلك يضع هدفًا طموحًا للفترة المقبلة.

"آمل أنه بحلول العطلة الصيفية نكون قد سجلنا بعض النقاط بالفعل. المهمة كبيرة بالطبع بسبب الفارق الحالي، لكن هذا الفريق جديد بطريقة مختلفة عن أي فريق جديد آخر دخل الفورمولا 1" قال بيريز.

واختتم: "لدينا جميع الموارد المتاحة، وكذلك الخبرة. هناك الكثير من الأشخاص في الفريق لديهم أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال".