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سيرجيو بيريز يجدد عقده مع كاديلاك حتى 2029

اتفقت كاديلاك وسيرجيو بيريز على تمديد العقد لعدة سنوات، قبل خوض السائق المكسيكي سباق بلاده ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.

منشور: 28-10-2026

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سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

التزم سيرجيو بيريز بمشروع كاديلاك في الفورمولا 1 حتى عام 2029 على الأقل، بعدما وقّع السائق المكسيكي عقدًا جديدًا مع الفريق الأمريكي.

وانضم بيريز إلى فريق التوسع الجديد في البطولة مع انطلاق مشاركته الأولى في موسم 2026، بعدما وجد نفسه خارج المنافسات العام الماضي إثر رحيله عن ريد بُل.

وعلى الرغم من تقلبات موسم أول غير مستقر للفريق الأمريكي، نجح السائق البالغ من العمر 36 عامًا في استعادة أفضل مستوياته هذا الموسم، مقدمًا أداءً مقارنًا بصورة إيجابية مع زميله المخضرم فالتيري بوتاس.

وكان بيريز حريصًا منذ البداية على أداء دور فعّال في بناء فريق كاديلاك، وقد أسس علاقة قوية مع الرئيس التنفيذي للفريق دان تاوريس، وكذلك رئيس جنرال موتورز مارك رويس. كما أقنعته الخطط المستقبلية للمشروع بتجديد عقده، ليمدد بقاءه مع الفريق لثلاثة مواسم إضافية على الأقل.

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وقد علّق بيريز على التجديد قائلًا: "كان الانضمام إلى فريق كاديلاك للفورمولا 1 منذ اليوم الأول مشروعًا آمنت به حقًا، ولذلك يبدو تمديد التزامي خطوة طبيعية لمواصلة هذا الفصل من مسيرتي".

وأضاف: "إن بناء فريق فورمولا 1 من الصفر يتطلب الوقت والعمل المتواصل والصبر، لكن التقدم الذي نحققه معًا يمنحني شعورًا كبيرًا بالرضا. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، وأنا ملتزم تمامًا بالسنوات الثلاث المقبلة".

وتابع: "أود أن أشكر دان ومارك وكل فرد في شركتي "تي دبليو جي موتورسبورتس" وجنرال موتورز على إتاحة الفرصة لنا لمواصلة البناء على ما بدأناه معًا. كما أشكر كل فرد في هذا الفريق المميز، سواء في الحلبات أو في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، إلى جانب جماهيرنا، على دعمهم وثقتهم. لن أخذلكم. لنواصل التقدم".

من جانبه، عقّب تاوريس قائلًا: "إن بناء فريق قادر على المنافسة في الفورمولا 1 رحلة طويلة الأمد، ويمنحنا الاحتفاظ بموهبة تشيكو وقدراته القيادية الاستمرارية والالتزام اللذين نحتاج إليهما للبناء على الأساس القوي الذي أرسيناه في عامنا الأول".

فالتيري بوتاس، كاديلاك وسيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: صور غيتي

وأكمل: "نركز معًا على المرحلة التالية من رحلتنا، ونعمل على دفع الفريق إلى الأمام وتحقيق مزيد من التقدم على شبكة الانطلاق".

ويأتي الإعلان عن تمديد عقد بيريز بينما يستعد لخوض سباقه رقم 300 في الفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى نهاية هذا الأسبوع في مكسيكو سيتي.

واحتفالًا بهذه المناسبة، سيشارك بيريز، الفائز بستة سباقات كبرى مع فريقي ريسينغ بوينت وريد بُل، في عرض استعراضي على شوارع العاصمة المكسيكية.

ولا يزال مستقبل زميل بيريز في الفريق لموسم 2027 أقل وضوحًا. فقد وقّع بوتاس عقدًا كان يُعتقد أنه يمتد لعدة سنوات، لكن الموسم المخيب للآمال دفع كاديلاك إلى إعادة النظر في خياراتها.

ومع استمرار الفريق في مرحلة التأسيس والبناء، فضلًا عن أن بعض الصعوبات التي واجهها بوتاس يمكن إرجاعها إلى عدم استقرار أداء سيارة كاديلاك وتفاوت جودة تصنيعها، فلا يزال من الممكن أن يحتفظ السائق الفنلندي بمقعده لموسم إضافي.

لكن الفريق استثمر أيضًا بصورة كبيرة في إعداد سائقه الأمريكي الاحتياطي كولتون هيرتا لخوض أولى مشاركاته في الفورمولا 1. وباعتبار أن مقعد بوتاس هو الأخير المتاح في سوق السائقين لموسم 2027، لم تنقص الأطراف المهتمة بالحصول عليه من خارج دائرة كاديلاك.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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