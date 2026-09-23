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سيرجيو بيريز متفائل بحلبته المفضلة في باكو ويكشف عن سلاح كاديلاك الجديد

يُعد سيرجيو بيريز السائق الأكثر نجاحًا في تاريخ جائزة أذربيجان الكبرى، وذلك مع عودته إلى باكو للمرة الأولى منذ عامين.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

يستعد سيرجيو بيريز للاستفادة من أحدث محرك مطور من فيراري ضمن نظام ADUO، بينما تبحث كاديلاك عن أولى نقاطها في جائزة أذربيجان الكبرى.

ويُعد بيريز، الذي حقق انتصارين، إلى جانب مركز ثانٍ ومركز ثالث، السائق الأكثر نجاحًا في تاريخ جائزة أذربيجان الكبرى، حيث كانت آخر مشاركة له في باكو عام 2024، قبل أن تستغني عنه ريد بُل لموسم 2025.

وفاز المكسيكي في عامي 2021 و2023، قبل أن يحتل المركز الثاني في 2022 ويحقق المركز الثالث في 2018 على حلبة لطالما تألق عليها، كما نافس على البول بوزيشن قبل تعرضه لحادث مع فريق فورس إنديا في 2016، عندما كان السباق يُقام رسميًا تحت اسم جائزة أوروبا الكبرى.

وبعد جائزة إسبانيا الكبرى في المرة الأخيرة، أوضح بيريز أنه كان يأمل في الحصول على محرك فيراري المطور، والذي قدمه الفريق المصنعي لكل من لويس هاميلتون وشارل لوكلير في إيطاليا.

كما حصل أوليفر بيرمان على وحدة الطاقة هناك، لكن إستيبان أوكون وسائقي كاديلاك بيريز وفالتيري بوتاس لم يحصلوا عليها بعد، رغم توفرها.

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كما ستحصل سيارة كاديلاك على المزيد من التحديثات الانسيابية، بينما يهدف بيريز إلى إنهاء صيام كاديلاك عن النقاط، إذ كانت أفضل نتيجة للفريق حتى الآن هي المركز الثالث عشر الذي حققه بوتاس في الصين. وكان بيريز قد أنهى سباق موناكو في المركز العاشر، قبل أن تتسبب عقوبة بعد السباق في حرمانه من النقطة.

هذا وكانت آخر مشاركة لبيريز في أذربيجان عام 2024، خلال الفترة الصعبة للغاية التي مر بها في نهاية مسيرته الممتدة لأربع سنوات مع ريد بُل.

لكن إحدى النقاط المضيئة كانت أداءه في باكو، حيث تفوق على ماكس فيرستابن في التصفيات بجدارة خالصة، وكان ينافس على المركز الثاني مع سيارتي فيراري بقيادة لوكلير وكارلوس ساينز في اللفات الأخيرة.

وأثناء صراعه مع ساينز عند الخروج من المنعطف الثاني، اصطدمت السيارتان ببعضهما، ما أدى إلى ارتطامهما بالحاجز الخرساني وخروجهما من السباق.

ومع تطلعه إلى العودة، يأمل بيريز أن يساعد سجله المميز الفريق على تحقيق نتيجة جيدة، قائلًا: "كان سباقنا في مدريد يسير بشكل جيد للغاية حتى اضطررنا إلى سحب السيارة من السباق، وربما كانت تلك أقوى سيارة امتلكناها طوال الموسم، وأنا متحمس للعودة إلى الحلبة ومحاولة تكرار ذلك في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "باكو حلبة حققت فيها الكثير من النجاحات في الماضي، والأمل هو أن نبدأ بقوة، وندخل في إيقاع جيد خلال حصص التجارب، ونحقق النتيجة الجيدة التي يستحقها الفريق".

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