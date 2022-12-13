سيدل ينضم إلى مجموعة ساوبر كمدير تنفيذي وستيلا يصبح مدير فريق مكلارين

بالرغم من أنه لن يحصل على مركز مدير الفريق، إلا أنه سيساعد سابر على تعيين شخص يقوم بهذا الدور.

أما مكلارين فعيّنت أندريا ستيلا بمنصب مدير الفريق بديلاً عن سيدل.

وكان فريدريك فاسور قد ترك مركزه كمدير لفريق ألفا روميو/ساوبر وانتقل إلى فيراري كمدير للفريق.

ويعتبر سيدل خياراً بديهياً للمنظمة التي قامت آودي بالاستحواذ عليها قبيل عودة العلامة الألمانية إلى الفورمولا واحد بداية موسم 2026.

وقد عمل كذلك كمهندس مع الفريق حين كانت تمتلكه ساوبر، ومن ثم عمل في مشروع بورشه - الشركة الشقيقة لـ آودي - ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

وسيشرف في منصبه كمدير تنفيذي على أعمال مجموعة ساوبر التقنية، إضافة إلى نشاطات فريق الفورمولا واحد.

بالتالي، فإن عمله يعتبر ترقية له وليس مجرد انتقال لمنصب مماثل لما كان عليه مع مكلارين.

حيث قال: "من الرائع الانضمام إلى مجموعة ساوبر. يمتلك هذا الفريق تاريخاً عريقاً في الفورمولا واحد وهي منظمة أعرفها جيداً من عملي وحياتي في هينويل لأربع سنوات".

وأكمل: "لا أكاد أطيق صبراً للانضمام إلى الفريق والعمل مع جميع الزملاء ضمن مجموعة ساوبر على أهداف طموحة نحددها سوية".

من جهته، قال رئيس ساوبر: "يسرنا وبشكل كبير الترحيب بانضمام أندريا معنا في هينويل كمدير تنفيذي لمجموعة ساوبر".

وتابع: "خبرته لا تضاهى، وسيجلب إلى مجموعة ساوبر فهماً واضحاً لما هو مطلوب بهدف تحقيق النجاح".

أما أودي فأصدرت بياناً رحبت فيه بتعيين سيدل، ووصفته "بالخيار الواعد" وذلك قبيل عودتها كفريق مصنعي في 2026.

جاء فيه: "نحن نرحب بهذا الخيار".

وأكمل البيان: "يمتلك أندريا سيدل خبرة عميقة في الأدوار القيادية ضمن برامج رياضة السيارات على الصعيد المصنعي وصعيد فرق الفورمولا واحد".

بالمقابل، أكدت مكلارين تعيين ستيلا في موقع سيدل وبقرار ساري المفعول مباشرة، حيث سيقدم تقاريره إلى زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين.