سيدل ينتقد نظام نقاط العقوبة للفورمولا واحد بعد حادثة نوريس في النمسا

تلقى البريطاني الشاب نقاط عقوبة بعد حادثته مع سيرجيو بيريز في النمسا، ليصبح المجموع 10 نقاط عقوبة على رخصة قيادته، مع الإشارة إلى أن أيّ سائق يصل إلى 12 نقطة على مدار 12 شهراً، يُحرم من المشاركة في سباق.

وبالرغم من أن نوريس سيخسر نقطتي عقوبة بحلول جائزة بريطانيا الكبرى، ليصبح مجموعه ثماني نقاط، لكن مكلارين لا تبدو مسرورة من طريقة عمل نظام نقاط العقوبة.

وأشار سيدل إلى أن نظام العقوبات يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه من غير المنطقي لسائق مثل نوريس أن يكون ضمن خطر الاستبعاد من سباق.

فقال: "من وجهة نظري، النظام بحاجة لإعادة تقييم. أعتقد أننا جميعنا متفقون على أن حادثة مثل تلك في النمسا، لا يجب أن تؤدي إلى الحرمان من سباق. ذلك أمر غير منطقي".

بالمقابل، لم يبدُ سيدل مرتاحاً حيال قرار حكام السباق فيما يتعلق بعقوبة نوريس، حيث بدا متفاجئاً بشكل خاص من أن عضو التحكيم وسائق السباقات ديريك فارفيك لم يرَ الأمر كحادثة تسابق.

فقال: "بصراحة، لا أفهم سبب العقوبة. إنها السباقات، وهذا ما نريده جميعنا".

وتابع: "لا أعتقد أن لاندو قام بأي شيء خاطئ. علاوة على أنها كانت بداية السباق والجميع يحاول تثبيت مراكزهم".

وأردف: "لم يقم بأي شيء خاطئ. كان على الدوام موازياً له أو حتى أمامه (لبيريز). لذا لا أفهم بصراحة ذلك القرار".

واسترسل: "لا أفهم كذلك على سبيل المثال، كيف أن حكماً كسائق لا يُدلي بدلوه في هذه الحالة حيال ما جرى حقاً على المسار خاصة في اللفة الأولى من وجهة نظر السائق. سيكون من المثير للاهتمام سماع وجهة نظر مايكل ماسي حيال المسألة".

وتعقيباً على تعليقات ماسي السابقة حين صرّح بأن هناك قوانين يعرفها السائقون منذ أن كانوا في "الكارتينغ" - عندما علق على عقوبة نوريس حين رُفع العلم الأحمر ولم يدخل خط الحظائر - أشار سيدل إلى أن هذه كذلك معروفة للسائقين.

فقال: "الجميع يعلم ومنذ سباقات الكارتينغ، أنك في حال حاولت التجاوز من الجهة الخارجية، فسينتهي بك الأمر على الحصى. ولا يمكنك لوم السائق الذي يتبع خط التسابق".

وأكمل: "ذلك أمر مؤسف، وقد كلفنا مركزاً ثانياً محتملاً. لكن وعلاوة على ذلك، تلقى لاندو نقطتي عقوبة! ما يقربه أكثر وأكثر من احتمال الحرمان من سباق".

واختتم: "بصراحة، ذلك أمر بحاجة إلى المزيد من المراجعة. لنرى إن كنا نمتلك نظاماً مناسباً حقاً".