سيدل يكشف وجهة نظره حيال التحكيم في الفورمولا واحد

تلقى الحكام عدة مرات هذا الموسم، انتقاداتٍ حيال عدم الثبات في تطبيق العقوبات، مع قرارات مختلفة لحوادث يجدُ البعض أنها متماثلة.

حيث كان قرار عدم معاقبة ماكس فيرشتابن لقاء دفعه لويس هاميلتون خارج المسار في البرازيل، سبباً وراء تصريح لاندو نوريس سائق مكلارين أن عقوبته التي تلقاها في النمسا لم تكن عادلة، لأنه يرى في الحادثتين تشابهاً واضحاً.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، لم يكن فرناندو ألونسو سائق ألبين مسروراً من ثبات قرارات الحكام، خاصة فيما يتعلق بالسائقين الذين يخرجون عن المسار ويكتسبون أفضلية لقاء ذلك، في بداية كل سباق.

وبينما ظهرت بعض الأصوات المنادية بالاستعانة بحكام دائمين، لكن سيدل يرى في النظام الحالي ثباتاً كافياً، لأن الحكام دائماً ما يتحققون من أية حوادث مماثلة سابقة قبل اتخاذ قراراتهم.

فقال: "بصراحة، رأيي لم يتغير في هذه المسألة".

وأكمل: "لا أعتقد أنه يجب تواجد حكام دائمين، لأنه وبحسب فهمي، فإنه وحالما تقع أية حادثة جديدة فإن أول ما يقوم به الحكام هو النظر في الحالات السابقة المماثلة ومن ثم المقارنة".

وتابع: "لهذا لا أعتقد أن تلك مشكلة كبيرة، وهذا مجرد رأيٍ شخصي".

من جهته، يرى مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن تواجد حكام بشكل دائم قد يؤدي إلى بعض التحيز، كما أن ذلك قد يعني المزيد من الانتقادات للحكام.

فقال: "أعتقد أنه من الحكمة عدم وضع حكام دائمين منعاً لأي تحيز محتمل، وأعتقد أن هناك من يوافقني الرأي في هذا الأمر".

وتابع: "أعتقد أن التحكيم بحاله الحاليّ في وضع جيد".

وأردف: "علينا ألا ننسى أنها المرة الأولى منذ وقت طويل نشهد فيها معركة مذهلة حقيقية بين نجمين رائعين وفريقين رائعين، وبالتالي مهما كانت القرارات التي يتم اتخاذها فإنها لن ترضي الجميع".

واختتم: "لذا كل ذلك جزء من الدور الذي نلعبه من ناحيتنا، هناك على الدوام بعض الاختلافات، لكن في نهاية المطاف، فإن الحكام موجودون لاتخاذ تلك القرارات".