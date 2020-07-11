سيدل يعتبر أي تصادم بين سائقَي مكلارين "اعتداءً شخصياً عليه"

قدمت مكلارين بداية مثيرة للإعجاب في موسم 2020 للفورمولا واحد، حين نجح نوريس بالوصول إلى منصة تتويج السباق الأول في النمسا بالمركز الثالث، بينما أنهى ساينز خامساً.

وجمعت بين الزميلين لحظات متقاربة في المراحل الختامية للسباق حين بدا أن ساينز يتجه لتجاوز نوريس، قبل أن يتمكن الأخير من الدفاع عن مركزه والانطلاق لتجاوز سيرجيو بيريز.

وكشف سيدل أن هناك "قوانين واضحة" بين الزميلين ضمن الفريق، لكنهما يمتلكان حرية المنافسة على المسار إلا في حال ارتأى الفريق عكس ذلك، كما حصل في سباق جائزة البرازيل الكبرى العام الماضي.

فقال: "نحن نسمح لهما بالمنافسة بحرية، ولا نتدخل طالما أنه لا يوجد سبب واضح لتبديل مركزيهما بسبب اختلاف الاستراتيجيات أو أداء السيارة".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك هام، خاصة في بداية الموسم، كي نضمن استخراج أقصى أداء ممكن من كلا السائقين".

وأردف: "أعتقد أنه إن سمحنا لهما بالمنافسة بحرية، فإن التصادم لن يحصل، ولديّ الكثير من الثقة بهما".

واسترسل: "أنا لست ساذجاً، قد تحصل احتكاكات بينهما. لو نظرنا إلى البطولة على مدى 30 عاماً، عندما يتم السماح بحرية المنافسة، فإن الأمر ينتهي بتصادمٍ بين الزميلين. آمل أن نتمكن من تفادي ذلك".

من جهة أخرى، حذّر سيدل سائقَيه من أنه سيعتبر أية حادثة بينهما بمثابة "اعتداء شخصي عليه" وعلى مكلارين.

فقال: "من الواضح أننا لو وصلنا إلى ذلك، فقد يحصل احتكاك لمرة واحدة. وسأعتبر ذلك اعتداءً شخصياً عليّ. وسنبني على ذلك".

وأكمل: "السائق بطبيعته تنافسي جداً. ولا بد أن يكون كذلك، ومن الواضح أن كل سائق يمتلك غروراً كبيراً أيضاً. وهذا سبب النجاح في المسيرة المهنية".

وأردف: "لا يجب أن ننسى أن السائقين يخرجون من المرآب ويخاطرون بحياتهم على الحلبة كذلك. لا بدّ من السماح لهم باقتراف الأخطاء، وإلا فلن يقدموا أقصى أداء ممكن".

واسترسل: "في الوقت نفسه، هناك ضرورة دائمة لتذكير الجميع بأننا هنا جميعنا نعمل من أجل مصلحة مكلارين والفريق ككل. الفريق هو المصلحة العليا للجميع".

واستكمل: "حالما يقف غرور أي سائق بوجه مصلحة الفريق، فسآخذ الأمر على محمل شخصيّ".

واختتم: "سأرى الأمر كاعتداء شخصيّ عليّ. وسنبني على ذلك".