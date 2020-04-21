سيدل يشرح "القرار الصعب" بتسريح عدد من الموظفين في مكلارين بسبب أزمة كورونا

أعلنت مكلارين في بداية شهر أبريل/نيسان الجاري أنّها ستسرّح عددًا من موظفيها بشكل مؤقت بموجب خطة الحكومة البريطانية لمجابهة التأثير الاقتصادي المتوقّع من أزمة كورونا.

وتقضي خطة الحكومة بدفع ما يصل إلى 80 بالمئة من رواتب الموظفين، وضمان حماية وظائفهم على المدى الطويل.

كما أكّدت مكلارين أن أعضاء المستوى الأعلى في الفريق، بما فيهم سائقَي الفريق كارلوس ساينز ولاندو نوريس، إلى جانب المدير التنفيذي زاك براون سيتمّ تخفيض رواتبهم.

وعلى ذات النسق، انضمّت لمكلارين فرق هاس، ريسينغ بوينت، رينو وويليامز في تلك الخطوة، حيث قاموا بتسريح عدد من موظفيهم واقتطاع الرواتب من أجل الحفاظ على مستقبل هذه الفرق.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن قرار تسريح الموظفين، قال سيدل أنّه كان من الضروري القيام بذلك في مواجهة الغموض الذي يُحيط بمستقبل الفرق بسبب التأثير الاقتصادي من الأزمة وضرره البالغ المتوقّع.

"الوضع ليس واضحًا بعد، ومن المستحيل ببساطة معرفة طبيعة التأثير المالي الذي ستفرضه تلك الأزمة" قال سيدل.

وأضاف: "نعلم أنّنا لن نعود للسباقات الآن، وكذلك أنّنا سنخسر عائدات من هذا العام، ولذلك تعيّن علينا اعتماد إجراءات مختلفة من أجل ضمان حماية موظفينا والفريق ليكون في وضع يسمح له بأن ينطلق بأفضل شكل ممكن بمجرد انتهاء تلك الأزمة".

وتابع: "أحد هذه الإجراءات تمثّل في تسريح مؤقت لبعض الموظفين، وهو ما كان أحد أصعب القرارات أو الأمور التي تعيّن علي التعامل معها في مسيرتي العملية، أن أخبر موظفينا أن عليهم أن يدخلوا في تسريح مؤقت واقتطاع رواتب آخرين".

وأكمل: "لكن من جديد، فقد كنّا واضحين سويًا مع زاك بأنّ ذلك قرار تعيّن علينا اتّخاذه لضمان استمرارية الفريق وحمايته بأفضل طريقة ممكنة".

جديرٌ بالذكر أنّ موظفي مكلارين الوحيدين الذي يعملون حاليًا في مصنع الفريق في ووكينغ هم أولئك المتعاقدين على العمل بمشروع "بروجيكت بيتلاين" الذي يُنتج أجهزة المساعدة على التنفس التي سيتمّ استخدامها مع المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19".

هذا ويشرف الفريق على الإغلاق الإجباري للمصنع والذي من المتوقّع أن يستمر لخمسة أسابيع، وذلك مع توقّف السباقات وكذلك توقف العمل على مشاريع أكبر للفريق مثل نفق الهواء وجهاز المحاكاة الجديدين.

"هنالك إغلاق كامل للمصنع بخلاف قسم إنتاج أجهزة المساعدة على التنفس، وذلك يعني كذلك توقف مشاريع البنية التحتية لدينا" قال سيدل.

واختتم: "نحتاج ببساطة الآن، سويًا مع كلّ شركاتنا وموزعينا، رؤية مدى تأثير ذلك التأخّر بمجرد عودة الوضع إلى طبيعته من جديد".