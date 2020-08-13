سيدل يشرح التحضيرات لجائزة إسبانيا الكبرى وسط تزايد إصابات "كورونا"

ستسافر البطولة إلى حلبة برشلونة لخوض السباق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بينما تشهد البلاد تصاعداً جديداً في أعداد الإصابات بالفيروس.

وكانت التشديدات القانونية قد عادت إلى برشلونة الشهر الماضي بعد ارتفاع الحالات مجدداً، بينما أضافت بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة توصيات بالحجر من جديد، لأولئك الذين سيسافرون إلى إسبانيا.

وسافر أغلب الأشخاص المشاركين في الفورمولا واحد إلى برشلونة يوم الأربعاء، مع بعض التعديلات على التحضيرات والخطط المقررة نظراً للبروتوكولات الجديدة في البلاد.

ويتوقع سيدل أن تكون التحضيرات في إسبانيا مماثلة للمجر، حيث سيبقى أغلب أفراد طواقم الفرق ضمن أماكن إقامتهم ولن يخرجوا منها إلا للذهاب إلى الحلبة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في نهاية المطاف، سيكون الوضع مماثلاً للمجر".

وأكمل: "سنتواجد في مكانين فقط في برشلونة، فندق هيلتون الجميل وحلبة السباق في برشلونة".

واسترسل: "سنحاول البقاء ضمن مواقعنا واتباع كامل البروتوكولات المطلوبة".

بالمقابل، يفضل أغلب السائقين البقاء ضمن مقرات فرقهم في الحلبة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتفادي الاحتكاك مع العالم الخارجي وتقليص فرص التقاط عدوى "كوفيد-19".

حيث شرح لويس هاميلتون سائق مرسيدس وحامل اللقب، الطريقة التي يتبعها كي لا يتغيّر روتينه الاعتيادي في برشلونة.

فقال: "لا أعلم في الحقيقة الكثيرَ عما يجري هناك، لكنني سأبقى في الحلبة طوال الوقت، ولن يتغير شيء بالنسبة لي".

وأكمل: "أبقى ضمن مساحتي الخاصة، وأحتكّ بعدد محدود من الأشخاص. سأصل إلى المطار وأتجه مباشرة إلى مقر الفريق لأبقى في الحلبة لثلاثة أو أربعة أيام".

من جهته، يرى زميله فالتيري بوتاس أن جولة إسبانيا "ستكون جولة أخرى اعتيادية" بالرغم من تشديد الإجراءات.

فقال: "سنصل إلى إسبانيا ونتجه مباشرة إلى مقر الفريق في الحلبة".

وأكمل: "سأتواجد فقط بين أشخاص قلائل ضمن مساحتنا الخاصة، هذا كل ما هنالك".

واختتم: "من المفترض أن يكون الوضع آمناً".