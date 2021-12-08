سيدل يدعم المطالبة بتغيير قوانين العلم الأحمر

تسمح القوانين الحاليّة للسائقين بتغيير إطاراتهم خلال ظروف العلم الأحمر، وهو ما يضرّ بالسائقين الذين أجروا توقّفاتهم قبل رفع العلم الأحمر بحصول الآخرين على توقّفات مجانيّة فعليًا.

وكان نوريس من بين العديد من السائقين الذين أجروا وقفات صيانة بعد تسبّب حادث ميك شوماخر في دخول سيارة الأمان، قبل أن يتمّ رفع العلم الأحمر من أجل تسهيل عمليّة تصليح الحاجز الجانبي.

وتسبّب التوقّف في تراجع نوريس من المركز السادس إلى الـ 14 كون أولئك الذين بقوا على الحلبة استفادوا من تغيير إطاراتهم بشكلٍ مجاني.

وتعافى نوريس، الذي خسر كذلك عدّة مراكز في سباقَي إيطاليا العام الماضي بسبب الأعلام الحمراء، ليحلّ عاشرًا في النهاية.

ووصف نوريس ذلك القانون بـ "الغبيّ" بعد السباق، والذي تمّ اعتماده جزئًيا لتفادي إمكانيّة تضرّر الإطارات بالأشلاء على المسار، حيث طالب بتغييره.

واتّفق معه مديره سيدل حيال ضرورة مراجعة ذلك القانون، إذ قال: "تواجدنا جميعًا في ذات الغرفة واتّخذنا هذا القرار بشأن هذا القانون، لذا لا مغزى من انتقاده كثيرًا".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأن ما حدث الآن وفي العامين الماضيين يُظهر أنّه غير عادل من منظور رياضي وسنُلقي نظرة عليه وكيفيّة تغييره، أعني من منظور رياضي".

وأكمل: "إذ أنّك قد تتسبّب مثلًا في العلم الأحمر ومن ثمّ يُسمح لك بتصليح سيارتك والتواجد في مركزٍ أفضل أصلًا ممّا كنت عليه قبل ذلك، كما أنّك تُغيّر إطاراتك، أعتقد بأنّ ذلك غير منطقي من المنظور الرياضي".

وأردف: "لا يهمّ الآن، تستفيد من ذلك أحيانًا وأخرى لا. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ خاطئٌ في المجمل، لهذا السبب أعتقد بأنّ علينا الجلوس معًا مجدّدًا والدفع نحو تغيير".

وبالرغم من الإحباط، بدا سيدل متشجّعًا بنتيجة سباق جدّة بعد سلسلة السباقات المخيّبة الماضية، حيث حلّ دانيال ريكاردو خامسًا.

وقال في هذا الصدد: "أنا سعيدٌ جدًا بالنتيجة بشكلٍ عام، ذلك لأنّه بعد ثلاثة سباقات صعبة، فقد كان من المهمّ تحقيق نتيجة جيّدة للفريق ورؤية امتلاكنا لسيارة تنافسيّة هنا. كان دانيال قادرًا على إظهار ذلك".

وأكمل: "على صعيد لاندو فقد كان من المؤسف أنّ العلم الأحمر رُفع وأدّت القوانين إلى السماح للآخرين بتغيير إطاراتهم".