تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مرسيدس: هاميلتون لم يكن يعلم أن فيرشتابن سيبادل المركز معه في جدة التالي / هورنر: هاميلتون قادر أن يكون "محتالاً" في الطريقة التي يخوض بها معاركه
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة أخبار عاجلة

سيدل يدعم المطالبة بتغيير قوانين العلم الأحمر

دعم أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين مطالب سائقه لاندو نوريس لتغيير قوانين الأعلام الحمراء في بطولة العالم للفورمولا واحد.

سيدل يدعم المطالبة بتغيير قوانين العلم الأحمر

تسمح القوانين الحاليّة للسائقين بتغيير إطاراتهم خلال ظروف العلم الأحمر، وهو ما يضرّ بالسائقين الذين أجروا توقّفاتهم قبل رفع العلم الأحمر بحصول الآخرين على توقّفات مجانيّة فعليًا.

وكان نوريس من بين العديد من السائقين الذين أجروا وقفات صيانة بعد تسبّب حادث ميك شوماخر في دخول سيارة الأمان، قبل أن يتمّ رفع العلم الأحمر من أجل تسهيل عمليّة تصليح الحاجز الجانبي.

وتسبّب التوقّف في تراجع نوريس من المركز السادس إلى الـ 14 كون أولئك الذين بقوا على الحلبة استفادوا من تغيير إطاراتهم بشكلٍ مجاني.

وتعافى نوريس، الذي خسر كذلك عدّة مراكز في سباقَي إيطاليا العام الماضي بسبب الأعلام الحمراء، ليحلّ عاشرًا في النهاية.

ووصف نوريس ذلك القانون بـ "الغبيّ" بعد السباق، والذي تمّ اعتماده جزئًيا لتفادي إمكانيّة تضرّر الإطارات بالأشلاء على المسار، حيث طالب بتغييره.

واتّفق معه مديره سيدل حيال ضرورة مراجعة ذلك القانون، إذ قال: "تواجدنا جميعًا في ذات الغرفة واتّخذنا هذا القرار بشأن هذا القانون، لذا لا مغزى من انتقاده كثيرًا".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأن ما حدث الآن وفي العامين الماضيين يُظهر أنّه غير عادل من منظور رياضي وسنُلقي نظرة عليه وكيفيّة تغييره، أعني من منظور رياضي".

وأكمل: "إذ أنّك قد تتسبّب مثلًا في العلم الأحمر ومن ثمّ يُسمح لك بتصليح سيارتك والتواجد في مركزٍ أفضل أصلًا ممّا كنت عليه قبل ذلك، كما أنّك تُغيّر إطاراتك، أعتقد بأنّ ذلك غير منطقي من المنظور الرياضي".

وأردف: "لا يهمّ الآن، تستفيد من ذلك أحيانًا وأخرى لا. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ خاطئٌ في المجمل، لهذا السبب أعتقد بأنّ علينا الجلوس معًا مجدّدًا والدفع نحو تغيير".

اقرأ أيضاً:

وبالرغم من الإحباط، بدا سيدل متشجّعًا بنتيجة سباق جدّة بعد سلسلة السباقات المخيّبة الماضية، حيث حلّ دانيال ريكاردو خامسًا.

وقال في هذا الصدد: "أنا سعيدٌ جدًا بالنتيجة بشكلٍ عام، ذلك لأنّه بعد ثلاثة سباقات صعبة، فقد كان من المهمّ تحقيق نتيجة جيّدة للفريق ورؤية امتلاكنا لسيارة تنافسيّة هنا. كان دانيال قادرًا على إظهار ذلك".

وأكمل: "على صعيد لاندو فقد كان من المؤسف أنّ العلم الأحمر رُفع وأدّت القوانين إلى السماح للآخرين بتغيير إطاراتهم".

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: هاميلتون لم يكن يعلم أن فيرشتابن سيبادل المركز معه في جدة
المقال السابق

مرسيدس: هاميلتون لم يكن يعلم أن فيرشتابن سيبادل المركز معه في جدة
المقال التالي

هورنر: هاميلتون قادر أن يكون "محتالاً" في الطريقة التي يخوض بها معاركه

هورنر: هاميلتون قادر أن يكون "محتالاً" في الطريقة التي يخوض بها معاركه
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

جان تود قد يعود للعمل مع فيراري بعد انتهاء ولايته كرئيس لـ "فيا"
فورمولا 1 فورمولا 1

جان تود قد يعود للعمل مع فيراري بعد انتهاء ولايته كرئيس لـ "فيا"

وولف يحثّ على "التحلّي بالمنطق" بعد تعليقات ماركو عن الحكام في جدّة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يحثّ على "التحلّي بالمنطق" بعد تعليقات ماركو عن الحكام في جدّة

مرسيدس: هيمنة ريد بُل في أبوظبي العام الماضي لا تعني شيئًا لهذا العام
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: هيمنة ريد بُل في أبوظبي العام الماضي لا تعني شيئًا لهذا العام

ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: حسم اللقب في السباق الختامي هو "السيناريو الحلم" للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.