سيدل يدافع عن ماسي بعد جدل سباق أبوظبي الختامي

واجه ماسي الكثير من الانتقادات حيال الطريقة التي تم بها استئناف السباق بعد دخول متأخرٍ لسيارة الأمان، ما أدى إلى لفة وحيدة ختامية نجح خلالها ماكس فيرشتابن بتجاوز المتصدر حينها لويس هاميلتون، مستفيداً من إطاراته "سوفت" الجديدة.

وجاء هذا الجدل ليضفي المزيد من الانتقادات حيال الطريقة التي تعاملت بها البطولة مع بعض الحوادث خلال الموسم.

ويرى سيدل أن عمل ماسي مع الفرق ليس بالمهمة السهلة، مشيراً إلى رضاه عن مدير السباقات.

كما أكد أنه ليس من العدل الحُكم على ماسي لوحده خارج سياق "المعركة المشتعلة" على اللقب.

فقال: "من وجهة نظرنا ومن دون التعليق على ما حصل في أبوظبي، نحن نقدر الانفتاح والشفافية في الحوار، التي جمعتنا (مع ماسي) طوال الموسم، وكذلك خلال المواسم السابقة".

وتابع: "كنا مسرورين حقاً من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأمور المختلفة، ليس فقط معنا نحن، ولكن بشكل عام، مع جميع الفرق".

واسترسل: "لذا أعتقد أنه علينا أن ننتبه لفكرة أنها معركة مشتعلة على اللقب، داخل وخارج الحلبة، وبالتالي فإنها تثير الكثير من التعليقات الغاضبة هنا وهناك، وعلينا ألا نمنح صورة خاطئة عن الواقع".

واستكمل: "مجدداً ومن وجهة نظرنا، نحن مسرورون جداً من كيفية تعاطي مايكل معنا، وهو يطلب آراءنا كذلك، ويمتلك على الدوام أذناً صاغية لأية تحسينات ممكنة. هكذا أرى الوضع".

بالمقابل، تطرق سيدل لفكرة أن تشارلي وايتينغ مدير السباقات السابق الراحل، كان ليقوم بعمل أفضل، والتي لمّح إليها كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على هامش جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى.

فقال: "أعتقد أنه ليس من الإنصاف التصريح بتعليق. أعتقد أن الوضع جيد الآن (من هذه الناحية)، وكان جيداً كذلك في الماضي".

وأكمل: "إنه عمل صعب جداً، أن تكون مدير سباقات في خضمّ معركة بهذه الحدّة على اللقب. أعتقد أنه أمر علينا ألا نتجاهله".

من جهته، أشار سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن والرئيس السابق لجمعية سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" إلى أنه كان من الخطأ المقارنة بين القرارات التي اتخذت هذا الموسم، والقرارات التي اتخذت في الماضي.

فقال: "أعتقد أن كلاً منا لديه رأيه الخاص. أعتقد أنه يجب ترك الحكام وشأنهم، فعملهم صعبٌ حقاً. أفضل الثبات في القرارات، لكن علينا ألا ننسى الجانب البشري في المسألة".

وأكمل: "لذا ربما من الصعب الخروج بقرارات صحيحة مئة في المئة كل مرة. لكن هذا هو الهدف، وعلينا مواصلة التحسن".

وتابع: "لكني لا أعتقد أن القرارات كانت أفضل أو أسوأ من الماضي، ربما ما عدا العقوبات المالية. لا أدري، أعتقد أنها غير ضرورية".

واختتم: "أعتقد أنه من الغباء طلب 10.000، 50.000 أو 25000. أريد أن أرى وصل استلام لأعلم أين تذهب تلك الأموال!".