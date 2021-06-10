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سيدل "يختلف بشدة" مع ماسي حيال قرار العلم الأصفر في باكو

أعرب أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين عن "اختلافه الشديد" مع قرار مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد بعدم اتّخاذ أي إجراء حيال الإسراع أثناء رفع الأعلام الصفراء في سباق جائزة أذربيجان الكبرى.

سيدل "يختلف بشدة" مع ماسي حيال قرار العلم الأصفر في باكو

تقدمت مكلارين بشكوى حيال واقعة إسراع يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري أثناء رفع علم أصفر مزدوج جرّاء حادثة ماكس فيرشتابن على المقطع المستقيم الرئيسي لحلبة باكو.

وقد حدث ذلك في أثناء رفع أعلام صفراء مزدوجة قبل دخول سيارة الأمان إلى الحلبة، ومن ثم رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق.

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وقد بثت شبكات التلفزيون رسالة مكلارين إلى ماسي، والتي قال فيها الفريق أنه "متفاجئ" من عدم التحقيق مع تسونودا إثر ما حدث.

وقد علّق ماسي على ذلك قائلًا: "ببساطة وفي رأيي الشخصي، تجب معاقبة كافة السائقين على عدم الإبطاء تحت الأعلام الصفراء المزدوجة، وفقًا للقوانين".

وعندما قيل له بأنّ خرق تسونودا للقوانين كان "واضحًا"، قال ماسي أنّ "كل خروقات السائقين كانت واضحة" وأنه سيناقش المسألة معهم خلال الاجتماع الذي يسبق جائزة فرنسا الكبرى.

وبالفعل تُظهر لقطات الفيديو السائقين وهم يمرون خلال موقع حادثة فيرشتابن وتحت الأعلام الصفراء المزدوجة بسرعات ومستويات متباينة من الإبطاء.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، صرّح سيدل بأنّ القانون لا يحتاج إلى توضيح، حيث كان "جليًا" ما تعيّن على السائقين القيام به، وأنّ عدم اتّخاذ أي إجراء كان القرار الخاطئ.

فقال: "من وجهة نظري، الأمور التي كانت تحدث على الحلبة اليوم لم تكن صائبة".

وأضاف: "كذلك إذا ما وضعنا في الاعتبار سبب تلقينا للعقوبة على سبيل المثال في التصفيات، ولكن من جديد، هذا كل ما يُمكننا فعله، فقط الإبلاغ عن الواقعة".

وتابع: "إذا ما يعتقد مدير السباق بأن التحقيق ليس ضروريًا كون الجميع ارتكب نفس الأمر، وهو أمر أختلف معه بشدة، فعلينا أن نسأل مايكل ماسي حول ما يسعى إليه حينها".

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هذا وقد أثار عدد من السائقين مخاوفهم عقب السباق حيال الوقت الذي استغرقه حكام السباق من أجل إدخال سيارة الأمان عقب حادثة فيرشتابن، حيث وصف شارل لوكلير ذلك التأخّر "بالمزحة" على لاسلكي فريقه، حيث سيتم مناقشة تلك المسألة أيضًا خلال الاجتماع التالي.

وعند سؤاله إذا ما يرى بأن ماسي يقوم بعمل جيّد كمدير للسباقات، قال سيدل: "بوجه عام نحن سعداء جدًا بالعمل الذي يقوم به مايكل، وهي وظيفة صعبة للغاية. لكن الأمر الأهم بالنسبة لنا هو الشفافية والثبات والحوار الجيد الذي عادة ما نخوضه معه".

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