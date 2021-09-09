سيدل يحثّ الفورمولا واحد ضدّ توسيع الروزنامة والسباقات الثلاثة المتتالية في 2022

تتّجه فرق الفورمولا واحد لتلقي المسودّة الأوليّة لروزنامة الفورمولا واحد في المستقبل القريب، وذلك بعد الروزنامة الأصليّة المكوّنة من 23 سباقًا لموسم 2021.

لكنّ تلك الروزنامة تقلّصت إلى 22 سباقًا في الوقت الحاضر، وهناك نقاط استفهام تحوم حول عددٍ من السباقات المتبقية في ظلّ تواصل قيود السفر حول العالم.

وستُمثّل جائزة إيطاليا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري آخر سلسلة السباقات الثلاثيّة الثانية هذا الموسم، كما أنّ هناك سلسلة ثلاثيّة أخرى ستجمع المكسيك، والبرازيل وجولة في الشرق الأوسط في نوفمبر.

وحذّرت عدّة شخصيات بارزة في الفورمولا واحد من مغبّة تنظيم السباقات الثلاثيّة بالنظر إلى الإجهاد الذي تفرضه على أطقم الفرق، حيث وجب الاقتصار على اعتماد تلك الصيغة إلّا للضرورة القصوى العام الماضي بعد الاضطرابات الناتج عن وباء كورونا.

وحذّر سيدل مدير فريق مكلارين من ضرورة عدم إقامة سباقات ثلاثيّة العام المقبل، كما أنّه يُعارض في ذات الوقت توسيع الروزنامة أكثر.

وقال حيال ذلك: "الأمر الأكثر أهميّة من وجهة نظري هو عدم زيادة عدد السباقات كلّ عام".

وأضاف: "لأنّني أعتقد بأنّ ما لدينا الآن يُمثّل عبءًا كبيرًا بالفعل على أفراد أطقمنا".

وأردف: "كما أنّ الموضوع المهمّ الآخر هو السباقات الثلاثيّة. علينا تفاديها بالكامل من وجهة نظري، ومجدّدًا من أجل تقليص العبء على أفراد أطقمنا".

وأكمل: "يجب أن يتمّ تشكيل الروزنامة من خلال ضرورة تفادي السباقات الثلاثيّة لأكون صادقًا".

بدوره كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس قبيل جولة مونزا نهاية هذا الأسبوع أنّه تحدّث إلى ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد حول هيكلة الروزنامة في المستقبل، وشعر بالثقة في أنّ السباقات الثلاثيّة لن تُصبح المعيار في العام المقبل.

وقال في هذا الصدد: "تحدّثت إليه عدّة مرّات حيال هذا الموضوع، واتّفقنا على أنّه من الأفضل إقامة المزيد من السباقات الثنائيّة المتتالية عوضًا عن الثلاثيّة أو الفرديّة".

وأكمل: "لم أشاهد الروزنامة بعد، ولا يقتصر الأمر فقط على ما نريد فعله نحن، بل متى يرغب المستضيفون بإقامة السباقات".

وأردف: "لكن بشكلٍ عام فإنّ الجميع يعلم أنّ السباقات الثلاثيّة مجهدة للغاية للأطقم، وتشعر بها مجدّدًا هنا. هذا هو السباق الثالث على التوالي ومن الصعب خوضه".

واختتم بالقول: "لذا إلى أن نحصل على الروزنامة فلا أعلم ما سيحدث، لكنّني أعتقد بأنّ الهدف هو خفض السباقات الثلاثيّة قدر الإمكان. لن تكون بمثابة المعيار في الفورمولا واحد في المستقبل".