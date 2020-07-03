سيدل يأمُل أن يتم التخلّي عن نظام "دي آر اس" ضمن قوانين الفورمولا واحد الجديدة

تضمّنت جميع سيارات الفورمولا واحد نظام "دي آر اس" منذ موسم 2011 في محاولة لتحسين عملية التجاوز، ما سمح للسائقين بالوصول إلى سرعات قُصوى أعلى عندما يكونون ضمن نطاق الثانية خلف السيارة في الأمام.

وقد واجه ذلك النظام انتقادات مستمرة على مدار فترة اعتماده، لكنّه ظل متواجدًا تحت القوانين التقنية الجديدة التي تمّ الكشف عنها في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، والتي كان من المفترض تقديمها في موسم 2021، لكنّها الآن ستدخل حيّز التطبيق في 2022 بعدما تمّ تأجيلها بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وستقدّم الفورمولا واحد كذلك سقف نفقات جديد يبلغ 145 مليون دولار بدءًا من الموسم المُقبل في محاولة لجعل الرياضة مستدامة على نحوٍ أكبر وتقريب المنافسة بين الفرق والتي يتمّ استهدافها كذلك من خلال نظام جديد لإعاقة التطوير الانسيابي.

وضمن معرض حديثه مع وسائل إعلام مختارة خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال سيدل أنّه سعيد برؤية تلك الخطوات التي تهدف إلى بلوف منافسة أقرب بين الفرق، آملًا في أنّ يساهم ذلك في التخلّي عن إضافات مثل نظام "دي آر اس".

فقال: "الأمر الذي أحببته دومًا في الفورمولا واحد هو أنّ الجميع يعلمون تحت نفس القوانين، وفي النهاية، من يفوز هو الفريق أو السائق الذي قدّم أفضل عمل".

وأضاف: "ما أزال أملك ذلك الحلم بأنّه ومع القوانين الجديدة بدءًا من 2022 وسقف النفقات سيكون بوسعنا التواجد في فترة في البطولة يومًا ما لا نجد فيها أيّة أجهزة تجاوز صناعية. حيث يكون بمقدورنا حينها الحصول على عرض رائع مع فرق تنافسيّة وسيارات تستطيع التسابق في مواجهة بعضها البعض عن قرب شديد".

وتابع: "في ذات الوقت، علينا مواجهة الواقع، حيث يُمكننا توقّع ذات الترتيب التنافسيّ المعتاد هذا العام وكذلك العام المُقبل، مع فارق كبير نسبيًا بين فرق الصدارة الثلاثة والبقية، في وضع مشابه لما رأيناه في الأعوام السابقة".

ومع توقّع بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه لهذا الموسم كذلك من ناخية الترتيب الهجومي، يأمل رؤساء الفورمولا واحد الاستفادة من الروزنامة المتغيرة لإدخال بعض التغييرات على صيغة الجولات، مثل سباقات التصفيات القصيرة بشبكة الانطلاق المعكوسة.

وقد دعمت تسعة فرق منها مكلارين ذلك المقترح، فقط لتقف مرسيدس حائلًا أمام تقديم ذلك هذا الموسم.

وقال سيدل بأن موسم 2020 قدّم "فرصة مثالية" لتجربة تعديل على صياغة السباقات كان ليكون في مصلحة مكلارين، لكنّه قال بأنّه يتفهّم دوافع مرسيدس لرفض ذلك المقترح.

"فريق مثل مكلارين كان ليدعم مثل تلك الخطوة، حيث كانت لتمثّل خطوة رائعة بالنسبة لنا لتسجيل نتائج كبيرة، وهو أمر غير ممكن بلوغه في السباقات العادية في الوقت الحالي" قال سيدل.

واختتم: "لكنني أتفهم تمامًا أيضاً أن فريقًا مثل مرسيدس، في ظل هيمنته وتنافسيته الكبيرة، وظهوره بذلك الأداء القوي للغاية كذلك في التجارب الشتوية، لا يُمكنه تقبّل تقديم مثل ذلك التعديل بشكل مفاجئ هكذا".