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سيدل: وحدة طاقة مرسيدس ستبقى الأفضل بالرغم من حظر ضبط المحرك في التصفيات

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سيدل: وحدة طاقة مرسيدس ستبقى الأفضل بالرغم من حظر ضبط المحرك في التصفيات

يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن وحدة طاقة مرسيدس ستبقى المعيار في الفورمولا واحد، بالرغم من حظر ضبط المحرك في التصفيات.

أعلم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، جميع فرق البطولة بضرورة استعمال ضبط واحدٍ للمحرك خلال التصفيات والسباق، بدءاً من جائزة بلجيكا الكبرى، مع تفاصيل سيتم إيضاحها في توجيه تقنيّ قادم.

وستنتقل مكلارين لاستعمال محركات مرسيدس - وتترك محركات رينو - بدءاً من الموسم المقبل.

حيث قال سيدل: "بصراحة، ليست لدينا أية معلومات عدا عن تلك النشرة، والتي تعتبر سرية، لكنها لا تتطرق في التفاصيل حيال ما تسعى ’فيا’ لتحقيقه".

وأكمل: "لذا علينا الانتظار لنرى. كما تعلمون ومع وحدات الطاقة المعقدة الحالية، هناك أولوية لعدة إعدادات لأوضاع الضبط المختلفة ضمن محرك الاحتراق الداخلي، وكذلك الحال مع الأنظمة الهجينة، وطريقة استعمال مدخرة الطاقة وفيما يتعلق بالموثوقية وغير ذلك".

وأردف: "في نهاية المطاف، علينا انتظار تغيير، إن حصل، لنرى الهدف منه".

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بالمقابل، نفى سيدل أن يكون هذا القرار مُحبطاً لفريق مكلارين، نظراً للانتقال إلى استعمال محركات مرسيدس التي قد تتأثر بالحظر الجديد.

فقال: "بصراحة، لم أطلع بعد على الفوارق بين أوضاع الضبط المختلفة بين المحركات المختلفة، لأنني واثق من أن كل مصنّع لديه أوضاع ضبط مختلفة بين التصفيات والسباق، وكذلك ضمن السباق نفسه".

وتابع: "لذا، ما هو حجم الفارق بين المحركات المختلفة؟ لا يمكنني الحُكم.لذا، أعتقد أن هذه المسألة مرتبطة بالمصنّعين و’فيا’".

واستكمل: "أعتقد أنه ومهما كانت القوانين، أعتقد أنّ الإمكانيات التي تمتلكها مرسيدس، وبغض النظر عن القوانين، ستُبقيها المعيار في حقبة المحركات الهجينة الحالية".

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من جهة أخرى، شدّد سيدل على أن الأمر الأساسي بالنسبة لفريقه يتمحور حول الوصول إلى الإعدادات ذاتها التي يمتلكها الفريق المصنعيّ.

فقال: "بالنسبة لنا كفريق عميل، الأمر الأهم وبغض النظر عن القوانين، أن نحصل ببساطة على نفس الضبط للفريق المصنعي".

وأكمل: "في هذه النقطة، لدي الثقة الكاملة بكلّ من رينو ومرسيدس، أثق بأنهم يعاملون فرقهم العميلة تماماً مثل الفريق المصنعيّ".

وأضاف: "لذا، كما قلت، ذلك هو الأمر الأهم بالنسبة لنا، ولدينا الثقة الكاملة في رينو ومرسيدس حيال هذا الأمر، وكذلك الأمر مع ’فيا’ التي ستضمن ذلك".

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