سيدل: واقعة قطع المارشل للمسار أمام نوريس أمر "لا ينبغي حدوثه مطلقًا"

في أعقاب انسحاب سيرجيو بيريز المتأخّر من سباق البحرين إثر مشكلة في المحرك أشعلت النيران بسيارته المتوقفة على جانب الحلبة، ركض أحد المارشلز قاطعًا المسار مباشرة أمام سيارة لاندو نوريس كي يطفئ الحريق.

وقد صرخ نوريس عبر لاسلكي الفريق من مفاجئته مما حدث، حيث قال: "هنالك شخص يركض أمامي قاطعًا المسار.. هذا أشجع رجل رأيته في حياتي!".

ومع إدراك الفورمولا واحد لمخاطر مثل هذه الأوضاع، ولا سيّما بعد الحادثة الشهيرة التي أودت بحياة شخصين: توم برايس السائق الذي اصطدم بأحد المارشلز وطفاية الحريق الخاص به في جائزة جنوب أفريقيا الكبرى عام 1977، قال سيدل أنّه يجب التعامل بجدية مع تلك المسألة.

مع ذلك، يثق سيدل بأنّ "فيا" ومايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد سيفعلان كل ما هو ضروري ولازم من أجل معالجة هذا الوضع.

فقال: "الأمر مُقلق بالتأكيد إذا ما سمعت تعليقًا كهذا من لاندو عبر اللاسلكي. وهو أمر بالتأكيد لا ينبغي أن يحدث مطلقًا. لكنني أرى كذلك بأنّه أم من المهم تحليله خلف الأبواب المغلقة سويًا مع فيا".

وأضاف: "أثق في أنّ مايكل يقوم بذلك، بمساعدة البيانات التي يريدها منا. كما أنني متأكد من أنّ الاستنتاجات الصحيحة سيتم الحصول عليها وسنواصل العمل سويًا على تحسين السلامة لسائقينا ولكل المارشلز على الحلبات حول العالم".

من جهته، وضمن حديثه عن تلك الواقعة بعد السباق، قال نوريس أنّه كان من الصعب تحديد مكان المارشل بسبب الخلفية القاتمة.

"كان ذلك آخر شيء يُمكن توقّعه. ذلك الرجل لم ينظير يمينًا أو يسارًا قبل قطعه للمسار" قال نوريس.

وأكمل: "كان هنالك علم أصفر مزدوج، وكنت بطيئًا بالقدر الكافي، لذلك لم يكن هنالك داعٍ لتلك المخاطرة على الإطلاق. لكنني لم أره بوضوح كذلك. لقد كانت لحظة جنونية".