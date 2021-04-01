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سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

من قبل:
, محرر

يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ سائقه البريطاني لاندو نوريس قد نجح بالانتقال إلى المستوى التالي في أدائه، بعد تحقيق المركز الرابع في سباق جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّ لموسم 2021 في الفورمولا واحد.

سيدل: نوريس انتقل بأدائه إلى "المستوى التالي"

بدأ نوريس السباق الافتتاحي للموسم من المركز السابع، خلف زميله الجديد دانيال ريكاردو بمركز واحد، لكنه شق طريقه لينهي رابعاً عبر تجاوزين جريئين على ريكاردو وبيير غاسلي.

ويرى سيدل أن نوريس نجح بالانتقال إلى المستوى التالي في أدائه، مستفيداً من الدروس التي تعلمها حتى الآن.

فقال: "أعتقد أن الجميع لاحظ ذلك، خاصة خلال التصفيات والسباق، لقد انتقل لاندو إلى المستوى التالي".

وأكمل: "ذلك أمر نتوقعه من سائق شاب، خاصة في مواسمه الأولى، أن ينتقل إلى المستوى التالي، هذه هي الطريقة التي يصبح فيها سائقاً من سائقين المقدمة في هذه الرياضة".

وأردف: "من الرائع رؤيته وهو يتحكم بكل شيء خلال السباق. لقد كان يضغط حين يتوجب الضغط وكان يتحكم بسباقه".

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من جهته، أكد نوريس أنه كان مرتاحاً حيال وتيرته في سباق الصخير، على عكس المواسم الأخيرة.

ويتفق سيدل مع رأي البريطاني، مؤكداً تحسن ثقته وازدياد خبرته.

فقال: "لو نظرنا إلى الطريقة التي يعمل بها مع المهندسين، كيفية تواصله خلال حصص التجارب، التصفيات والسباق، وأثناء الضغط كذلك، يمكننا أن نرى ببساطة أنه يبني على ثقته التي اكتسبها على مرّ الموسمين الماضيين".

وأكمل: "إنه يوظّف هذه الثقة الآن ويستفيد من كل ما استخلصه خلال الفترة الشتوية والخبرة التي اكتسبها، والنتيجة كما رأينا في التصفيات والأداء خلال السباق".

واسترسل: "أعتقد أن إدارته للإطارات كانت حاسمة حقاً، كان يضغط في الوقت المناسب. وكان يتحكم تماماً بسباقه، وهذا أمر رائع حقاً".

يشار إلى أن مكلارين خرجت من البحرين بالمركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين، وهو المركز نفسه الذي أنهت به الموسم الماضي.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
قائمة السائقين لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين
الكاتب خلدون يونس

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