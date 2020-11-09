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سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

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سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

قدّم أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد التهنئة لمرسيدس على فوزها بلقبها السابع، وقال بأنّ ذلك الإنجاز سيُهلم فريقه للسعي وراء بلوغ النجاح.

حصدت مرسيدس لقبها السابع على التوالي في بطولة الصانعين منذ انطلاق حقبة المحركات الهجينة في 2014، وذلك بعد تحقيق لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس للثنائية في سباق إيمولا نهاية الأسبوع الماضي.

فيما بات لقب السائقين مضمونًا كذلك لصالح الصانع الألماني، حيث أنّ المنافسة عليه أصبحت محصورة الآن بين هاميلتون وبوتاس.

واستعانت مكلارين بوحدات طاقة مرسيدس في 2014 ضمن الموسم الأوّل من حقبة المحركات الهجينة، إذ وبعد الانتقال إلى محركات هوندا ومن ثمّ رينو، ستعود الحظيرة البريطانية للتسلّح بمحركات العلامة الألمانية في 2021، وهو قرار استراتيجي ضغط سيدل من أجل اعتماده.

وتحمل إشادة الألماني بمرسيدس بعض الثقل بالنظر إلى أنّه ترأس عمليات بورشه نحو ثلاثة ألقاب ثنائية في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" في 2015، 2016 و2017، وبالتالي فهو يقدّر جيّدًا الجهود التي تُبذل من أجل الحفاظ على مثل تلك النجاحات.

فقال: "في البداية، أتقدّم بتهنئة كبيرة لمرسيدس على ما حققته تحت إدارة توتو (وولف) خلال الأعوام السبعة الماضية".

وأضاف: "إنّه إنجاز مذهل. كما أنّه ببساطة أمر لا يُمكننا سوى التطلّع إليه والإستلهام منه، ومواصلة العمل الجاد من أجل أن نصل إلى المرحلة في المستقبل التي ننافس فيها هذا الفريق".

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وبعد عمله السابق مع بورشه الذي أدرك من خلاله كيف يعمل المصنّعون الكبار، شدّد سيدل على أنّ قرار مرسيدس شراء فريق "برون جي بي" والاستثمار بشكل مكثّف في فريقها في الفورمولا واحد، قد تمّ من دون ضمانة على أنّ ذلك سيؤتي ثماره بهذا الشكل المذهل.

حيث قال: "أكثر ما يُثير إعجابي هو أنّ مرسيدس كانت لديها رؤية في 2010 لما رغبت تحقيقه في الفورمولا واحد. كما أنّهم خاطروا كذلك في الجانب المادي من أجل ضخ كل تلك الاستثمارات داخل الفريق، وهم يعلمون بأنّه لا ضمانة بأنهم سيحققون النجاح المرغوب".

وأكمل: "في النهاية، وإذا ما نظرنا الآن إلى ما حققوه، وكذلك لهم كعلامة تجارية، فإنّه أمر استثنائي. كما أرفع القبعة إلى ما يحققه أولئك الأشخاص نهاية أسبوع تلو الأخرى".

واختتم: "ما يُثير إعجابي كذلك هو الكيفية التي يتمكّن بها هؤلاء من تسجيل رصيد نقاط كبير ضمن جولات لا تسير فيها الأمور وفق المخطط معهم، وكذلك كيف يعودون بسرعة بعد نهايات الأسبوع التي لا يحالفهم فيها الحظ. وهذا كل ما لديّ لقوله".

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