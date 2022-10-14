سيدل: "من الصعب جداً" على مكلارين الاستمرار في منافسة ألبين

دخلت مكلارين وألبين في صراع امتد طوال الموسم على مركز أفضل فرق الوسط، حيث تأرجحت كفّة المعركة بينهما عدة مرات.

وحققت مكلارين المركزين الرابع والخامس في سباق سنغافورة، ما منحها التقدم للمركز الرابع، لكن ألبين سرعان ما استعادت المركز على حلبة سوزوكا حين أحرز سائقاها إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو المركزين الرابع والسابع على التوالي.

وهذا ما منح ألبين أفضلية وصلت إلى 13 نقطة مع بقاء أربعة سباقات فقط حتى نهاية الموسم، حيث اعترف سيدل بأنه من الصعب على مكلارين البقاء في المعركة حتى سباق أبوظبي الختامي.

فقال: "من المهم حقاً التركيز على أنفسنا، ضمان تنفيذ برامجنا المقررة بالكامل، واستخلاص أقصى قدر ممكن من الأداء".

وأكمل: "حينها فقط سنمتلك فرصة منافسة فريق قوي جداً مثل ألبين، لقد قاموا بعمل رائع هذا الموسم. سيكون من الصعب جداً بالنسبة لنا البقاء ضمن المعركة حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي، لكن هذا هو سبب تواجدنا في البطولة".

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وتعتبر مكلارين الفريق الوحيد من خارج الفرق الثلاثة الأولى التي نجحت بالوصول إلى منصة التتويج في إيمولا مع لاندو نوريس، الذي لطالما عبّر عن دهشته من منافسة ألبين بالرغم من صعوبة قيادة سيارة مكلارين الحالية.

ويرى سيدل أنه يتوجب على الفريق تركيز جهوده لحل المشاكل بدلاً من التفكير في ألبين.

فقال: "ما زلت أعتقد أننا نمتلك سيارة جيدة، وفريقاً جيداً، وسائقَين جيدين، وفي حال ركزنا جهودنا فسنبقى ضمن معركة المركز الرابع حتى اللفة الأخيرة".