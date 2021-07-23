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سيدل: من الأفضل الإبقاء على السباقات القصيرة ضمن حلبات محددة في الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين للفورمولا واحد أنه من الأفضل للفورمولا واحد الإبقاء على السباقات القصيرة الجديدة ضمن حلبات محددة.

سيدل: من الأفضل الإبقاء على السباقات القصيرة ضمن حلبات محددة في الفورمولا واحد

شهدت البطولة إقامة أول سباق تصفيات قصير في تاريخها يوم السبت على حلبة سيلفرستون في جائزة بريطانيا الكبرى، بعد أن نُقلت التصفيات التقليدية إلى يوم الجمعة. 

وكانت ردود الفعل حيال الصيغة الجديدة متباينة، حيث كانت سلسلة التجاوزات (كسب خمسة مراكز) التي أقدم عليها فرناندو ألونسو في اللفة الأولى أهم الأحداث التي حصلت.

ولطالما أشارت الفورمولا واحد إلى أن هذه الصيغة الجديدة، تعتبر بمثابة تجربة يمكن توسيعها لاحقاً الموسم المقبل إن أثبتت نجاحها.

وصرّح روس برون المدير الرياضي للبطولة قبيل السباق القصير أن هناك احتمالاً لتجربته في المزيد من الجولات مستقبلاً.

ويشعر سيدل أنه "من المبكر الحُكم" على العدد الأقصى من السباقات القصيرة في الموسم الواحد، مشيراً لضرورة تطبيقها ضمن حلبات محددة.

فقال: "من الجيد أن لدينا هذه التجربة. أعتقد أنه من الجيد كذلك أن نأخذ وقتنا في التفكير مع شركائنا وجميع الفرق والفورمولا واحد وكذلك ’فيا’ حيال الأمر".

وتابع: "أعتقد أن لدينا نظرة أولية، وأعتقد أنها فكرة جيدة يمكن تطبيقها ضمن حلبات محددة فقط".

واسترسل: "لا أرى على سبيل المثال أنها قابلة للتطبيق ضمن جميع الجولات".

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ويشعر سيدل أن أول سباق تصفيات قصير قد سار وفق المتوقع، وأنه قدم لمحات لما يمكن توقعه خلال السباق الرئيسي لناحية المنافسة بين فريقه وفريق فيراري.

فقال: "يمكن القول أن الجولة سارت وفق المتوقع لناحية الاستراتيجيات والإطارات. قدم لنا السباق القصير لمحة عن وتيرة الجميع المتوقعة للسباق الرئيسي".

وتابع: "كان  من الواضح أن شارل (لوكلير) قوي جداً، وأننا لم نكن قادرين على هزيمته يوم السبت وهذا ما تكرر يوم الأحد".

واختتم: "يمكن القول أنه لم تكن هناك مفاجآت كبيرة لناحية السباق القصير، ولم يغير شيئاً لناحية استراتيجيتنا للسباق الرئيسي".

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