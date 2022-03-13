سيدل: مكلارين "متأخرة" بعد دراما المكابح في تجارب البحرين

اكتشف الفريق ضمن درجات الحرارة العالية على حلبة الصخير أن تبريد المكابح الأمامية لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، وهو ما قيّد برنامج الفريق لمحاكاة السباق.

واستقدم فريق ووكينغ أجزاء جديدة يوم أمس السبت، والتي حسّنت من الوضع بعض الشيء. مع ذلك، فقد كانت حلًا مؤقتًا وتعمل مكلارين حاليًا نحو إيجاد حل دائم لجائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع المُقبل.

كما أنه ومع تغيّب دانيال ريكاردو عن المشاركة في التجارب جرّاء إصابته بفيروس كورونا، فقد اقتصر اختبار سيارة "ام.سي.ال36" على زميله لاندو نوريس، والذي أكمل عدد لفات بلغ 50، 60 و90 لفة على مدار أيام التجارب الثلاثة تواليًا.

وقد ترك ذلك الفريق مع عدد إجمالي من اللفات أقل بكثير مما كان مخططًا، وعليه لم تكمل مكلارين الكثير من العمل الطبيعي الذي يضمن فهمها للسيارة الجديدة بشكل جيد.

"التجارب لم تسر على النحو المخطط له بكل تاكيد" قال سيدل، مُضيفًا: "واجهنا مشكلة غير متوقعة على المحور الأمامي مع المكابح، والتي حدّت من برنامجنا كثيرًا. ولا سيّما في جانب محاكاة السباق".

وتابع: "لذلك فقد وضعَنا هذا في موقع متأخّر بعض الشيء. مع ذلك، أعتقد بأننا تمكنا من إكمال برامج إيجابية كذلك، وكان بوسعنا العمل على السيارة من أجل استخلاص المزيد من الأداء. كان بمقدورنا كذلك جلب المزيد من التحديثات على السيارة، وذلك كان إيجابي".

وأكمل: "لكننا نواجه تلك المشكلة بالتأكيد، ونحن في صراع مع الوقت من أجل جلب تحديثات على السيارة من شأنها معالجة المشكلة، وهو الأمر الذي بوسعنا فعله إلى حدّ معين، ولكن ليس بشكل كامل".

واختتم: "نأمُل الآن فقط أن تُحل تلك المشكلة تمامًا مع التحديثات التي سنجلبها للأسبوع المُقبل، وأن نتمكن من العودة".