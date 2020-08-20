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سيدل: مكلارين "لن تتخلّى" عن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

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سيدل: مكلارين "لن تتخلّى" عن المنافسة على المركز الثالث في الفورمولا واحد

وعد أندرياس سيدل مدير مكلارين في الفورمولا واحد بأنّ فريقه "لن يتخلّى عن المنافسة" مع ريسينغ بوينت على المركز الثالث في بطولة الصانعين لهذا الموسم.

استهلّت مكلارين موسم 2020 على نحوٍ مشجّع، حيث سجّل سائقها لاندو نوريس منصّة تتويجه الأولى خلال الجولة الافتتاحية في النمسا.

ومنذ ذلك الحين، تواجد نوريس وزميله كارلوس ساينز بشكل منتظم في مقدّمة مجموعة فرق الوسط، إذ يحتلّ الفريق الآن المركز الرابع في بطولة الصانعين بعد جائزة إسبانيا الكبرى، بفارق نقطة وحيدة خلف ريسينغ بوينت وواحدة أمام فيراري.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان المركز الثالث في البطولة يمثّل هدفًا واقعيًا لمكلارين، قال سيدل أنّ مُجاراة الوتيرة الخالصة لريسينغ بوينت سيكون صعبًا، لكنّه وعد بأنّ فريقه "لن يتخلّى عن ذلك الهدف طالما أنّ هنالك فرصة".

"أعتقد بأنّ المعركة التي نخوضها الآن، على صعيد الأداء الخالص للسيارة، هي مع فيراري ورينو. علينا أن نبقى واقعيين في ذلك الجانب. إذا ما تمكّنت ريسينغ بوينت في الواقع من استخلاص قدرات سيارتها لهذا العام، فسيكون من الصعب منافستهم" قال سيدل.

وأضاف: "لكنّ مع سائقينا ومستوى التنفيذ الذي نملكه، فهنالك دومًا فرصة للدخول في معركة معهم وكذلك مع ريد بُل، وهذا ما نهدف إليه".

وتابع: "لن نتخلّى عن تلك المعركة على المركز الثالث طالما أنّ هنالك فرصة".

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ويعتقد سيدل بأنّ مكلارين الآن "تملك واقعيًا رابع أسرع سيارة"، كما يرى بأنّ فريقه يستطيع استغلال تنفيذه المتفوق لمهام نهاية الأسبوع من أجل مقارعة ريسينغ بوينت.

حيث أنّ الفريق المتمركز في ووكينغ خاض يملك حتّى الآن سجلًا خاليًا من مشاكل الموثوقيّة في 2020، كما يواصل العمل على نقاط ضعفه، بما فيها وقفات الصيانة.

"لدينا بوضوح رابع أسرع سيارة في السباقات، لكنّنا لسنا بعيدين للغاية عن ريسينغ بوينت، وهو أمر مشجّع للغاية ويُظهر بأنّنا أحرزنا خطوة جيّدة للأمام مع السيارة، كما يمنحني كذلك الكثير من الثقة بأنّ لدينا فريق سباقات قوي بالفعل" قال سيدل.

وأكمل: "لكن في ذات الوقت، لا سبب يدفعنا للانجراف وراء أهداف غير واقعية، لا سيّما عندما نرى أنّه ما يزال أمامنا طريق طويلة بالمقارنة مع مرسيدس أو ريد بُل".

جديرٌ بالذكر أنّ الفورمولا واحد، وبعد راحة لأسبوع، ستتوجه إلى سبا ومونزا، وهما حلبتان تناسبان مكلارين على نحوٍ أفضل.

"أتطلّع بالفعل لرؤية ما سيكون بمقدورنا تحقيقه في سبا" قال سيدل.

واختتم: "خضنا سباقًا قويًا هناك العام الماضي، كما نعلم نقاط ضعف سيارتنا، ولا سيّما على السرعات البطيئة، لذلك أتطلّع إلى الحلبات التي لا تعتمد كثيرًا على السرعات البطيئة".

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