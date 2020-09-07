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سيدل: مكلارين كانت "ثاني أقوى الفرق" في مونزا

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سيدل: مكلارين كانت "ثاني أقوى الفرق" في مونزا

يرى أندرياس سيدل أن فريقه مكلارين كان ثاني أقوى الفرق من الناحية التنافسية خلال جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل من السباقات "الاعتيادية".

سجلت مكلارين أكبر عدد من النقاط (30 نقطة) كمصنّع في مونزا، لتتفوق على فريق ألفا تاوري الفائز بالسباق بثلاث نقاط، بينما اكتفت مرسيدس بـ 17 نقطة.

في سباق دراميّ شهد دخول سيارة الأمان ورفع العلم الأحمر، أحرز كارلوس ساينز سائق مكلارين المركز الثاني خلف بيير غاسلي، بينما أنهى زميله لاندو نوريس سباقه رابعاً. 

وخلال اللفات الأولى، كان ساينز ونوريس يحتلان المركزين الثاني والثالث خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس، حيث يرى سيدل أنه كان بالإمكان إنهاء السباق بنفس المركزين لولا العوامل الخارجية التي أثرت على السباق.

حيث قال سيدل في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حين سُئِل حيال مشاعره بإنهاء السباق بالمركز الثاني خلف سيارة ألفا تاوري: "شعرتُ بمرحلة قصيرة من الإحباط".

وأكمل: "لقد خرجنا من السباق بالكثير من الإيجابيات، لأننا في نهاية المطاف سجلنا النقاط أكثر من أي فريق آخر".

وأردف: "أعتقد أن الأمر الأهم هو التنافسية العالية لسيارتنا وتواجدنا خلف مرسيدس، أعتقد أنه يمكننا القول بأننا كنا ثاني أقوى الفرق في مونزا، وذلك أمر رائع".

وتابع: "لا بد كذلك من الإشادة بطريقة إدارة السباق من قبل فريق الاستراتيجية، من الواضح أننا حققنا تقدماً كبيراً في هذه الناحية. من الواضح أن لدينا بطلَين كذلك يقودان السيارة وقاما بكل شيء وبشكل صحيح منذ الانطلاقة، وخلال إعادة الانطلاقة، مع أداء رفيعٍ للغاية".

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بالمقابل، أشار سيدل إلى أنه ولو لم يعانِ فالتيري بوتاس من مشاكل وخسر أداء سيارته لصالح مكلارين، فإن ساينز ونوريس كانا ليحرزا المركزين الثالث والرابع أمام جميع البقية.

فقال: "أعتقد أنه وضمن سباق اعتيادي من دون مشاكل لبوتاس، كنا لنحتل المركزين الثالث والرابع بالتأكيد. وبعد مشكلته كنا لنحتل المركزين الثاني والثالث، ما يعتبر أمراً مشجعاً للغاية للنصف الثاني من الموسم".

وأكمل: "أعتقد أن مستويات الارتكازية المنخفضة في مونزا شهدت تنافسية مرتفعة لسيارتنا. لكنني أعتقد أن خصائص الحلبة كذلك مع منعطفاتها تناسبنا بشكل مثاليّ، حيث كنا قادرين على استخلاص قوة السيارة".

وأردف: "لقد نجحنا بالتأهل إلى القسم الثالث للتصفيات، وكنا قادرين على منافسة السيارات الأخرى بشكل مستمرّ، وذلك يمنحني الكثير من التفاؤل حيال جولة موجيللو المقبلة وما بعدها".

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من جهة أخرى، يرى سيدل أنه كان من المبكر الحكم على كيفية تأثير حظر ضبط إعدادات المحرك على السباق في مونزا.

فقال: "من الصعب الحكم. أعتقد أنه علينا الانتظار لاكتمال تحليلات كل فريق. أعتقد أنه علينا أن نكون أكثر حذراً كيلا نقفز إلى الاستنتاجات مبكراً".

وأكمل: "من الصعب الحكم حالياً. لكن علينا تهنئة ألفا تاوري وبيير غاسلي على الفوز بالسباق. لقد قدموا سباقاً رائعاً وقد استحقوا الفوز في نهاية المطاف".

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