سيدل: مكلارين سترفع ميزانيّتها إلى مستوى سقف النفقات لمجاراة الفرق الكبرى

سيتمّ اعتماد سقفٍ للنفقات يبلغ 175 مليون دولار كجزء من المراجعة الراديكاليّة لقوانين الفورمولا واحد التقنيّة، والرياضيّة والماليّة لموسم 2021، وذلك في محاولة لتخفيف تفوّق مرسيدس، وفيراري وريد بُل ذات الميزانيّات الأعلى في الأعوام الأخيرة.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال موضوع الميزانيّة، قال سيدل: "هدفنا هو بلوغ الحدّ الأقصى لسقف الميزانيّة".

وأضاف: "هناك التزامٌ واضحٌ لنصل إلى سقف الميزانيّة كونه من الواضح أنّ تلك الفرصة الوحيدة لدينا لنكون قادرين على مقارعة الفرق الكبيرة، تحتاج لأن تكون ضمن ذات مستوى اللعب معها على صعيد الميزانيّة".

وكانت مكلارين قد أكملت موسم 2019 ضمن الأربعة الأوائل في بطولة الصانعين للمرّة الأولى منذ عام 2012، بالرغم من أنّ رصيدها البالغ 145 نقطة كان أقلّ بـ 272 نقطة ممّا حقّقته ريد بُل صاحبة المركز الثالث وأقلّ بـ 594 نقطة من البطلة مرسيدس.

لكنّ سقف النفقات المنتظر أدّى إلى زيادة مخاوف بعض الأطراف حيال إفراط الفرق الكبيرة في الإنفاق بسخاء في 2020 من أجل تجهيز نفسها على نحوٍ أفضل بكثيرٍ للموسم التالي، بالرغم من أنّ تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة قلّل سابقًا من شأن إمكانيّة تجسّد تلك الفكرة على أرض الواقع.

وشاطر سيدل وجهة نظر كاري، وقال أنّ مكلارين لن ترفع إنفاقها في العام المقبل من أجل وضع نفسها في موقعٍ أفضل لتغييرات القوانين، بالرغم من أنّها ستكون على الأرجح من بين الفرق التي ستستفيد من تغييرات قوانين 2021.

وقال سيدل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تحتاج لأن تكون واقعيًا حيال ما يُمكن تحقيقه".

وأضاف: "حتّى لو قدّم لنا طرفٌ ما 100 مليون لإضافتها إلى ميزانيّتنا، فإنّك تحتاج لأن تكون قادرًا أوّلًا على استيعاب ذلك ووضع هيكلٍ يُمكنه إنتاج المزيد في هذا الحيّز الزمنيّ الضيّق".

وواصل شرحه بالقول: "لهذا السبب لست قلقًا إزاء 2020، كما أنّني لست قلقًا حيال التصريحات التي أقرؤها في الوقت الحاضر بأنّ العام المقبل سيكون العام الأغلى على الإطلاق بالنسبة للفرق الثلاثة الكبرى".

ثمّ تابع: "هناك قيودٌ في النهاية على صعيد أنظمة ديناميكا الموائع الحسابيّة ونفق الهواء، لذا ليس لديك الكثير لفعله. كما أنّ الجوانب الانسيابيّة هي التي ستكون العامل الأساسيّ المفرّق في الأداء".

وأكمل: "سيحصلون على انطلاقة متقدّمة فقط نتيجة موقعهم الحالي، كونهم يقومون بعملٍ أفضل ولديهم أساليب عملٍ أفضل، لديهم إجراءات أفضل وكلّ تلك الأمور".

واختتم بالقول: "لذا لست قلقًا للغاية حيال عدم تطبيق سقف النفقات في 2020".