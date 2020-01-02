سيدل: مكلارين اكتسبت دفعة معنوية من تقدّم نوريس وساينز أحيانًا أمام فرق الصدارة

خاض لاندو نوريس بشكل لافت معركة في مواجهة بطل العالم ستّ مرّات لويس هاميلتون في بداية سباق جائزة النمسا الكبرى، قبل أن يكرّر ذلك في المكسيك.

كما استفاد البريطاني الشاب من المعركة التي جمعت ثنائي فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل في المراحل الأولى من سباق أوستن، حيث تجاوزهما في البداية إلى المركز الخامس.

أمّا سائق مكلارين الآخر كارلوس ساينز، فقد تقدّم أمام فالتيري بوتاس سائق مرسيدس قبل الدخول المبكّر لسيارة الأمان في روسيا، في حين تجاوز كذلك هاميلتون على انطلاقة سباق المكسيك.

وكانت مكلارين قادرة على المنافسة في الأمام خلال المراحل الأولى من بعض السباقات، إذ برزت كأفضل البقية في البطولة هذا الموسم، حيث أكمل ساينز العام وهو بطل "الفئة بي" مع إنهاء مكلارين الموسم في المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة الصانعين.

وقد صرّح سيدل لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ سائقَيه شكّلا "سببًا رئيسيًا" في نجاح مكلارين في 2019، حيث أشاد بالخبرة التي يمتلكها ساينز من مسيرته التي مرّت على تورو روسو ورينو، في حين أشار كذلك إلى تأقلم نوريس السريع والسلس مع الفورمولا واحد بعد صعوده من الفورمولا 2.

فقال: "نعلم بالطبّع أنّه ليس بوسعنا التفوّق على فرق الصدارة الثلاثة في الوقت الحالي، لكنّ وفي حال كان لديك تلك الانطلاقات الرائعة (في بداية السباقات)، وأن تقفز في بعض الأحيان أمام سيارة لمرسيدس أو فيراري وتتواجد في المركز الثاني للفّتين أو ثلاثة أمامهم، فذلك يمنحك الكثير من الطاقة الإيجابية لجميع من في الفريق".

وأضاف: "تلك صور تبحث عنها دومًا، ومن ثم تطبعها وتضعها في منزلك، فقط لتتذكر كل يوم ما تعمل من أجل بلوغه".

وقد آثرت مكلارين الحفاظ على خدمات سائقيها لموسم 2020، إذ أعلنت عن ذلك في مرحلة مبكرة من 2019 خلال جائزة بريطانيا الكبرى.

وقال سيدل أنّ "الإيجابية" التي جلبها نوريس وساينز إلى الفريق كانت هامة من أجل هذا الموسم والمواسم المُقبلة.

"من المهم للغاية أن يفهم هذان السائقان مدى حيوية عملهما وأهميته خارج السيارة مع المهندسين والأشخاص الذين يأتون في المصنع، ومدى أهمية أن يكونا بطلين في هذه الرياضة، ولكن كذلك ضمن فريق فورمولا واحد" قال سيدل.

واختتم: "من المهم الآن ببساطة أن نمنحهما في الموسم المُقبل سيارة أفضل حتّى يتمكّنا من المنافسة في الأمام على نحوٍ أكبر. آمُل أن نتطوّر كفريق ونوفّر لهما هذه السيارة، ومن ثم أّعتقد بأنهما يملكان كلّ ما يتطلّبه الأمر من أجل تحقيق الخطوة التالية وأن يُصبحا سائقي صدارة بالفعل في المستقبل القريب".

جديرٌ بالذكر أنّ مكلارين ستنتقل للتزوّد بمحرّكات مرسيدس لموسم 2021، حيث سبق وتحدّث توتو وولف مدير الفريق الألماني عن إمكانية المنافسة التي قد تجمع الفريقين.