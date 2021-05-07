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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

سيدل: "مسألة وقت" قبل أن يعود ريكاردو إلى قمة أدائه

يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنها "مسألة وقت" قبل أن يعود سائقه دانيال ريكاردو إلى قمة أدائه مجدداً، بعد بداية صعبة للموسم.

سيدل: "مسألة وقت" قبل أن يعود ريكاردو إلى قمة أدائه

انضم ريكاردو الفائز بسبعة سباقات في الفورمولا واحد إلى فريق مكلارين قادماً من رينو، بعقد لثلاثة مواسم بدءاً من 2021، لكنه عانى لمجاراة زميله لاندو نوريس بعد بداية صعبة لموسمه.

وبدا ريكاردو محبطاً لعدم تأهله من القسم الأول لتصفيات البرتغال، لكنه تعافى خلال السباق لينهيه بالمركز التاسع.

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ولم يتمكن الأسترالي حتى الآن من التفوق على زميله نوريس في السباق، حيث سجل أقل من نصف نقاط البريطاني خلال الجولات الثلاث الأولى حتى الآن.

لكن الشكّ لا يخامر سيدل على الإطلاق حيال أداء ريكاردو، في إشارة إلى أن ما يمر به ببساطة مسألة تأقلم مع فريقه الجديد.

وأكد كذلك أن ضعف ثقة ريكاردو بالسيارة لا تسمح له بالضغط المتواصل إلى الحدود القصوى.

فقال: "لكن ذلك وبالتأكيد جانب أعتقد أنه حقق فيه تقدماً خلال الجولات التي خاضها معنا، بالرغم من خيبة أمل التصفيات".

وأكمل: "نحن ببساطة بحاجة إلى مواصلة العمل معاً لتحسين ذلك. كما هو الحال، إنها مسألة من جانبين: السائق والفريق".

واسترسل: "ربما سنجري تعديلات على إعدادات السيارة لرفع الأداء".

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وحين سُئِل حيال مدى صعوبة التأقلم مع بداية صعبة للموسم، أشار سيدل إلى أن ذلك يؤثر على السائق أكثر من الفريق.

فقال: "بالطبع، إن إحباطه هو الأكبر، لأنه يعلم أنه يمتلك ما يلزم (لتقديم أداء أفضل)".

وتابع: "إنه محبط لأنه غير قادر على استخلاص أقصى ما يمكن من سيارتنا. لكن في الوقت نفسه، إنه يمتلك خبرة كبيرة. أعتقد أننا كذلك فريق يتمتع بخبرة كبيرة".

وأردف: "من المهم الحفاظ على الهدوء، العمل المتواصل للتأقلم بشكل كامل مع الفريق. أعتقد أنه يشعر بالراحة الكبيرة ضمن صفوف الفريق".

واختتم: "كما أنه مسرور جداً بالطريقة التي نتعامل بها مع التحديات معاً. أنا واثق مئة بالمئة أنها مسألة وقت لا أكثر، قبل أن نرى عودة دانيال إلى قمة أدائه الذي نعرفه جميعاً".

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