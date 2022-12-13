سيدل مدير فريق مكلارين يتجه لقيادة فريق ساوبر
يتجه أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين لترك صفوف الفريق وقيادة فريق ساوبر بديلاً عن فريدريك فاسور الذي بات مديراً لفريق فيراري.
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن سيدل يتجه لإنهاء تعاونه مع مكلارين الذي استمر أربعة مواسم، ليتجه إلى فريق ألفا روميو بديلاً عن فاسور الذي بات مدير فريق فيراري الجديد.
هذه الخطوة تكشف استعدادات سيدل كي يلتقي من جديد مع مجموعة فولكسفاغن وعلامتها آودي التي ستستحوذ على فريق ساوبر - الذي كان ينافس تحت اسم ألفا روميو - في 2026.
وكان سيدل في الماضي يترأس فرق بورشه ضمن منافسات الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي1" والتي أحرزت الفوز بسباق لومان 24 ساعة قبل العودة إلى الفورمولا واحد ليقود فريق مكلارين.
لكن مكلارين لم ترغب بالتعليق على المسألة حين تواصل معها موقعنا "موتورسبورت.كوم".
ويعتبر خروج سيدل آخر أحجار الدومينو التي تسبب بها إعلان ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ترك منصبه مع العلامة الحمراء.
وأعلنت ساوبر أن فاسور سيترك الفريق قبل أن يتم إعلان انضمامه إلى فيراري كمدير لفريقها في الفورمولا واحد، بينما أعلنت ويليامز أن يوست كابيتو سيترك منصبه كذلك كمدير للفريق.
وسيكون سيدل رابع مدير فريق يترك مركزه في 2022، خلال فترة ثلاثة أسابيع.
وبدأ سيدل عمله مع مكلارين في 2019، حيث تم تعيينه من قبل زاك براون وساعد الفريق الذي كان يعاني حينها، كي يحقق المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين في 2020.
وفي 2021، حقق الفريق أول فوز له منذ ما يقارب تسع سنوات في جائزة إيطاليا الكبرى مع دانيال ريكاردو ولاندو نوريس في ثنائية تاريخية للفريق.
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