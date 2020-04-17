سيدل: لا يجب العودة للسباقات إلا عند تلاشي الخطر بشكل كامل

في ظل أمل مدراء الرياضة في إمكانية وضع روزنامة كاملة للبطولة في وقت لاحق من العام، فإنّ إحدى الطرق الممكنة لعودة السباقات تتمثّل باعتماد نظام اختبارات صارم لضمان ألا يكون أي من العاملين في السباق حاملًا للفيروس.

مع ذلك، قال سيدل أنّ الفورمولا واحد بحاجة لأن تكون حريصة حيال مدى استعدادها للمخاطرة من أجل العودة إلى السباقات، حيث أنّها تحتاج لأن تكون على دراية بكيفية تشكّل الرأي العام في تلك المرحلة.

"ما أعتقد بأنّها نقطة مهمة هي التقبّل العام لعودة السباقات من جديد" قال سيدل.

وأضاف: "أعتقد أنّه من المهم أن نعود للسباقات فقط بمجرد أن تكون لدينا ضمانة بأنّه عندما يتعلق الأمر بمعدات الحماية الطبية وعدد الاختبارات، ألا تكون تلك الأمور جاهزة لنا وحسب، لكن كذلك متاحة لأولئك الذين يحتاجونها بالفعل خارج الرياضة، كي لا نكون نحن من يحرق هذه الاختبارات استخدامًا أو تلك المعدات، فقط من أجل أن نعود للسباقات".

وتابع: "أرى كذلك أنّ هنالك رغبة كبيرة من الناس، من العامة، من المشجّعين، ولا سيما في ظل ظروف الحجر الحالية، بأن تعود السباقات من جديد، حتى لو كانوا سيشاهدونها عبر التلفاز فقط. لكن من جديد، من الواضح أن هنالك العديد من الجوانب المختلفة التي يجب وضعها في الحسبان قبل ذلك".

وقال سيدل - الذي انسحب فريقه من جولة أستراليا الافتتاحية قبل إلغائها بالكامل على إثر تأكيد إصابة أحد أفراد الفريق بفيروس كورونا - أن ضمان سلامة وأمن طواقم الفرق أمر أساسي كذلك.

"الأهم هو حماية موظفينا، إذ لا يُمكننا بالتأكيد العودة للسباقات حتى نضمن سلامتهم. بعد ذلك أعتقد بأنّ الأمر سيعتمد ببساطة على الإرشادات المعتمدة من قِبَل البلدان المستضيفة وكذلك إرشادات السفر" قال سيدل.

وأكمل: "نحن بحاجة لرؤية إذا ما سيكون مسموح لنا بالسفر للخارج والعودة إلى بلداننا، وكذلك علينا انتظار قرارات الدول المختلفة حول ما إذا كانت ستستضيف السباقات في المقام الأوّل".

واختتم: "أرى كذلك أن علينا معرفة ما سيقرره المروّجون، حيث أنّه ومع التغييرات في المواعيد للعديد من السباقات سيكون المروّجون بحاجة للتعامل مع ذلك الوضع وأن يكون منطقيًا من الناحية التجارية كذلك لهم وللفورمولا واحد".

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