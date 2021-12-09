سيدل: لا تنبغي إذاعة الرسائل بين "فيا" والفرق خلال السباقات

جدلٌ كبير أُثير في جدّة إثر محادثة بين مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد وجوناثان وايتلي مدير فريق ريد بُل حول إعادة ماكس فيرشتاين مركزه إلى غريمه على اللقب لويس هاميلتون، وذلك ضمن سباق شهد الكثير من الجدل بالفعل.

وقد قرر المراقبون بأن فيرشتابن قد كسب أفضلية عبر الخروج عن المسار بينما كان ينافس هاميلتون عند المنعطف الأول، لكنّ رفع العلم الأحمر كان يعني عدم اتّخاذ إجراء بحقّه.

وخلال فترة التوقّف، اقترح ماسي على ريد بُل أنه قد يُرجع فيرشتابن إلى المركز الثالث على إعادة الانطلاقة خلف هاميلتون، حتى يتم استئناف السباق من دون الحاجة لأن يُعيد الهولندي المركز على المسار.

وبينما كان ذلك مجرد اقتراح من ماسي لمحاولة تعديل الوضع من دون إدخال الحكام في المسألة، لكن استخدام كلمات مثل "عرض" جعلت الأمر يبدو وكأنها صفقة يتم عقدها خلال عملية تبادل تجارية أو شيء من هذا القبيل، وهو ما أثار الحيرة والانتباه لدى المشجعين والمراقبين للرياضة.

فيما وصف كريستيان هورنر مدير ريد بُل ما حدث وكأنه صفقة كالتي تحصل في "السوق"، بينما أصرّ ماسي من جهته على أن مثل تلك المحادثات طبيعية بين المتنافسين وحكام السباق.

من جانبه، أوضح سيدل أن ذلك الجدل برمّته قد ليتمّ تفاديه عبر عدم إذاعة تلك الرسائل المتبادلة بين "فيا" ومدراء الفرق، وهو الأمر الذي تمّت إضافته حديثًا إلى البثّ هذا الموسم.

فقال: "أعتقد بأنّ السبب الوحيد الذي جعل من تلك المسألة محلّ جدل الآن هو أنه تمّت إذاعتها. قبل ذلك لم يكن بالإمكان سماع تلك الرسائل، وأعتقد بأنّ ذلك هو الفارق الكبير".

وأضاف: "بصراحة، لم أكن مطلقًا محبّذًا لفكرة بثّ تلك المحادثات، وذلك لأن هنالك أيضاً تلك الأمور المتباينة المتعلقة بالسلامة وما إلى ذلك، والتي لا أرى بأنه ينبغي بالضرورة بثّها دومًا".

كما يرى سيدل أن إذاعة تلك الرسائل قد يكون له تأثير على السباقات أيضاً، حيث قال: "لا أعتقد بأن التواصل ذاته قد تغيّر. يمكن القول أنه وعلى صعيد ما يتم تداوله، فقد بات الوضع مُحكمًا أكثر أو به تحفّظ أكثر من الماضي كون الجميع يعلمون أنه يتمّ بثّه".