سيدل: على مكلارين مواصلة التحلي بالصبر بالرغم من تقدّمها في أستراليا

بدأ فريق مكلارين الموسم بشكلٍ ضعيفٍ للغاية في البحرين والسعوديّة، حيث لم يتمكّن أيٌ من سائقَيه لاندو نوريس ودانيال ريكاردو من العبور إلى القسم الثالث.

لكنّ أداء الفريق تحسّن في ملبورن وتمكّن سائقاه من التأهّل ضمن العشرة الأوائل، وبقيا هناك في السباق وحقّقا نقاطًا قويّة بحلولهما في المركزين الخامس والسادس ما دفع الفريق إلى المرتبة الرابعة في الترتيب العام.

وبحديثه بعد السباق، قال سيدل أنّ للحظيرة البريطانيّة "خطّة واضحة جاهزة" لمعالجة فارق الوتيرة مع فرق الصدارة، لكنّه حثّ الفريق على مواصلة التحلّي بالصبر كون التعافي لن يحدث بين عشيّة وضحاها وأنّ حلبة ألبيرت بارك تناسبت مع سيارة الفريق بشكلٍ جيّد.

وقال في هذا الصدد: "كان من المهم بعد أن أدركنا افتقارنا للأداء أن نقوم بتحليل في أسرع وقتٍ ممكن لتحديد كيف يُمكننا تحسين الأداء".

وأضاف: "أنا سعيدٌ جدًا بامتلاكنا لخطّة واضحة الآن. ما نحتاج لفعله على السيارة على صعيد تحقيق خجطوات الأداء سيتطلّب بعض الوقت. نحتاج للتحلي بالصبر بالرغم من كلّ الطموحات. لكنّ الأمر الأكثر أهميّة هو أنّ لدينا خطّة واضحة نقوم بإنجازها الآن".

وأردف: "لا أعلم متى سيحدث ذلك بالضبط، لا أريد الدخول في التفاصيل كثيرًا. هناك مختلف العوامل التي علينا إدارتها".

وأكمل: "تعلّمنا المزيد حول السيارة في جدّة ببساطة وكان بوسعنا تطبيق تلك الدروس هنا وهو ما وضعنا في موقعٍ أكثر تنافسيّة، ليس على مدار اللفّة الواحدة وإنّما على صعيد السباق كذلك".

وواصل شرحه بالقول: "ذلك محفّزٌ رائعٌ للجميع لمواصلة العمل بجهد، لأنّنا في موقعٍ يُخوّلنا المنافسة ضمن العشرة الأوائل من خلال الحزمة الحاليّة".