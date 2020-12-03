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سيدل: على مكلارين عدم الانجرار وراء النتيجة القوية في البحرين

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سيدل: على مكلارين عدم الانجرار وراء النتيجة القوية في البحرين

حذّرأندرياس سيدل مدير فريق مكلارين في الفورمولا واحد بأنّ على فريقه "عدم الانجرار" وراء النتيجة الجيّدة التي سجّلها في جائزة البحرين الكبرى والتي مثّلت دفعة كبيرة للحظيرة البريطانية في معركة بطولة الصانعين.

انطلق سائقا مكلارين لاندو نوريس وكارلوس ساينز من المركزين التاسع والـ 15 على حلبة البحرين الدولية، لكنّهما نجحا في إكمال السباق بالمركزين الرابع والخامس، ليحصدا 22 نقطة ثمينة لفريقهما.

كما عزّز انسحاب سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت المتأخّر بينما كان في المركز الثالث وعدم تسجيل فريقه للنقاط من وضع مكلارين في معركة المركز الثالث في بطولة الصانعين، في الوقت الذي اكتفت فيه رينو بالمركزين السابع والتاسع.

ومع بقاء سباقين على نهاية الموسم، تحتل مكلارين المركز الثالث لرصيد 171 نقطة، أمام ريسينغ بوينت (154 نقطة)، رينو (144 نقطة) وفيراري (131 نقطة).

"تلك نتيجة رائعة بالنسبة لنا بكل تأكيد، وضمن المعركة في بطولة الصانعين" قال سيدل عقب سباق البحرين.

وأضاف: "في ذات الوقت، ندرك كذلك أننا استفدنا من الحظ العاثر الذي تعرض له تشيكو".

وتابع: "كما أنّنا خضنا سباقات كهذه في هذا الموسم، وذلك ببساطة جزء من البطولة. من المهم عدم الانجرار وراء تلك النتيجة، نحن بحاجة فقط إلى سباق سيئ واحد أو انسحاب وستتحول الأمور".

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كما شدّد سيدل على أنّ فريقه قد وجد المزيد من الأداء مع الحزمة الانسيابية الأخيرة.

فقال: "من المشجّع رؤية السيارة تؤدي بهذا الشكل، حيث يبدو بأنّ ذلك يعود إلى كل التحديثات التي جلبناها على مدار السباقات الأربعة أو الخمسة الأخيرة. بوسعنا رؤية عوائد ذلك، وهو أمر رائع، ومكافأة كبيرة للجميع في المصنع الذين شاركوا في تلك التطويرات".

وأردف: "لكن من جديد، ليس ذلك أمرًا ننساق وراءه، إذ من المهم أن نبقى مركزين على أنفسنا وأن نواصل العمل الجاد من أجل ضمان بقائنا في الجانب الصحي من الموثوقيّة، وأن نحاول كذلك استخراج المزيد من الأداء من السيارة".

واختتم: "لديّ ثقة كبيرة في الفريق وأننا سويًا مع سائقينا سنبلغ هدفنا إذا ما قمنا بعملنا على نحوٍ جيّد".

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