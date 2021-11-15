سيدل: على مكلارين أن "تواجه الواقع" في معركتها مع فيراري

بعد جائزة روسيا الكبرى امتلكت مكلارين أفضلية وصلت إلى 17.5 نقطة أمام غريمتها فيراري. لكن السباقات الأربعة التالية شهدت تقدم فيراري بشكل واضح حيث باتت تمتلك 287.5 نقطة مقابل 256 لمنافستها مكلارين.

وأشار سيدل إلى أن الفشل في استخلاص أقصى قدرات السيارة في السباقات الأخيرة كان "محبطاً"، حيث اكتفى الفريق بالمركز العاشر في المكسيك والبرازيل كذلك.

فقال: "من الواضح أنه وعلى بعض الحلبات، تبدو سيارتنا أكثر قوة. لكننا لم ننجح في الجولات الأخيرة بتسجيل ما يكفي من النقاط التي كانت متاحة أمامنا. وذلك أمر محبط. في الوقت نفسه، هناك أسباب".

وتابع: "علينا ببساطة العودة بقوة في السباقات الأخيرة والمحاولة مجدداً. تلقينا في البرازيل ثاني ضربة على التوالي ضمن المعركة على الترتيب العام".

واسترسل: "أعتقد أنه علينا أن نكون واقعيين حيال ما يمكن تحقيقه هذا الموسم".

مع تبقي ثلاثة سباقات فقط، يعي سيدل أن التفوق على فيراري بات مهمة صعبة، لكن الفريق لم يفقد الأمل.

حيث قال: "من الواضح أنه علينا مواجهة الواقع. في حال سار كل شيء بشكل جيد مع فيراري الآن، حتى نهاية الموسم، فإن مهمتنا ستكون صعبة".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، طالما أن مهمتنا ممكنة حسابياً، فسنواصل المحاولة".

وأضاف: "الأهم، هو تسجيل النقاط بشكل متكرر".

وأردف: "لأنني أعتقد أنه كانت هناك سباقات لم نمتلك السيارة الأقوى، لكن كان من الممكن تسجيل النقاط ولم ننجح في ذلك".

وشدد سيدل على أن المركز ضمن ترتيب المصنعين ليس المعيار الوحيد لأداء الفريق هذا الموسم، خاصة مع التحسن في عدة نواحٍ أخرى.

فقال: "لو نظرنا إلى معدل تسجيل النقاط لوجدنا أنه بات مرتفعاً أكثر. كما أن فارق الأداء على مدار اللفة بالمقارنة مع ريد بُل ومرسيدس بات أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي".