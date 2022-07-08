سيدل: على الفورمولا واحد إيجاد حل واضح لمشكلة التضخم وسقف النفقات

ستجتمع لجنة الفورمولا واحد في النمسا لمناقشة ساخنة حول عدة أمور سيكون أبرزها سقف النفقات والتوجيه التقني المتعلق بالارتدادات.

وقد أوضح عدة فرق أنه سيكون من المستحيل بالنسبة لها البقاء تحت سقف النفقات المحدد لموسم 2022 والبالغ 141.2 مليون دولار، وذلك بسبب ضغط مستويات التضخم الناتجة بشكل كبير من الحرب في أوكرانيا.

وضغطت الفرق من أجل الحصول على سماح تضخم إضافي ضمن سقف النفقات، في حين أن هنالك جدل بشأن إخراج عناصر مثل نقل المعدات خارج سقف النفقات من الأساس.

"ما أزال واثقًا بأننا في النهاية سنجد حلًا جيدًا لصالح الرياضة بالمُضي قُدمًا" قال سيدل.

وأضاف: "هنالك عدة فرق، بما فيها نحن، لا يمكنها - بسببب الظروف غير المتوقعة مع تبعات مالية كبيرة - ببساطة البقاء تحت سقف النفقات هذا العام".

وتابع: "وفي ظل ذلك، أعتقد بأن السبيل الأفضل سيكون معالجة الوضع وإيجاد حل محدد وواضح".

وأكمل: "قامت فيا بتحليل مكثّف مع كافة الفرق خلال الشهر الماضي للحصول على صورة أوضح للواقع وماهية تلك الزيادات غير المتوقعة في التكلفة، والتي لا دخل لها بالتضخم الاعتيادي. وبشكل أساسي في جانب نقل المعدات وفواتير الخدمات".

واختتم: "وبناء على ذلك، أعتقد بأن فيا لديها فكرة واضحة عما هو منطقي ومعقول القيام به بالمُضي قُدمًا".