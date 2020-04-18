سيدل: صعود مكلارين من جديد "قد يتأخّر" بسبب الاغلاق الذي فرضته أزمة كورونا

تواجدت مكلارين على منحنى تصاعدي في موسم 2019، حيث تقدمت من المركز السادس إلى الرابع في بطولة الصانعين، قبل أن يضرب وباء كورونا البطولة ويعطّل انطلاق الروزنامة لموسم 2020.

وبدا سيدل واثقًا من أنّ فريقه بمقدوره الحفاظ على ذلك الصعود عندما ينطلق الموسم، لكنّه اعترف بأنّ التوقّف الحالي لمجريات الأمور ربما يؤخّر خطط مكلارين الطموحة لإغلاق الفارق مع فرق الصدارة.

"أولًا، فإنّ الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو تجاوز تلك الأزمة والنجاة منها كفريق وكبطولة كذلك" قال سيدل لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "الوضع صعب على الجميع، لكنّني واثق بأنّه وبمجرد إنتهاء تلك الأزمة سنتمكن ببساطة من مواصلة الزخم الإيجابي الذي سبق وحظينا به قبل أن ندخل جميعًا في فترة الإغلاق الحالية".

ويؤثر كذلك هذا الإغلاق على جهود مكلارين خارج الحلبات من أجل العودة إلى مقدمة شبكة الانطلاق، حيث يُشرف سيدل على عملية إعادة الهيكلة الواسعة للفريق والعديد من التحسينات على البنية التحتية، بما في ذلك نفق الهواء الجديد.

"لدينا هنا كذلك لا نعلم تحديدًا مدى تأثير ذلك التأخير، لكن الأمر المؤكد هو أنّ المصنع بأكمله، بخلاف القسم الذي يعمل على إنتاج أجهزة المساعدة على التنفس، ضمن وضع إغلاق تام في الوقت الحالي، وذلك يعني أيضاً أن مشاريع البنية التحتية متوقفة" قال سيدل.

وتابع: " نحن نحتاج ببساطة إلى رؤية مدى تأثير تلك التأجيلات بمجرد عودة الوضع إلى طبيعته".

وكانت مكلارين تعلّق آمالها بالعودة إلى المقدمة على القوانين التقنية الجديدة لموسم 2021 من أجل إغلاق الفارق أكثر مع فرق أمثال مرسيدس، فيراري وريد بُل، لكنّ هذه القوانين تمّ تأجيل تقديمها الآن حتى 2022، ما يعني أنّ فرق الوسط ستكون بحاجة للانتظار أكثر من أجل الاستفادة من خلط الأوراق المحتمل مع تقديمة حزمة القوانين الجديدة.

"ليس سرًا أنّنا كفريق كنا نضغط كثيرًا من أجل تقديم هذه القوانين في موعدها في 2021، لكنّنا في ذات الوقت نتفهم تمامًا وندعم مسألة تأجيلها" قال سيدل.

وأردف: "من ناحية التوقيت، واضح أنّ تأجيل تقديم القوانين بعام واحد والإغلاق الحالي المستمر سيؤخّر من زحفنا نحو مجموعة الصدارة، لكن ذلك تحد بالنسبة لنا في ذات الوقت حيث نملك خطة واضحة لما يتعيّن علينا فعله خلال الأشهر والأعوام المُقبلة من أجل العودة من جديد إلى المقدمة".

وبينما تمّ تأجيل تقديم القوانين التقنية الجديدة حتى 2022، فإنّ سقف النفقات المخطط له والبالغ 150 مليون دولار ما يزال قادمًا في 2021، حيث ما تزال تفاصيل سقف النفقات قيد النقاش، إذ تأمل مكلارين أن يتم تخفيض ذلك الرقم أكثر استجابة لأزمة فيروس كورونا الحالية.

"نود أن يكون سقف النفقات في أدنى مستوى ممكن له، حيث طرحنا الرقم 100 مليون دولار، والذي نرى بأنه واقعي في ظل هذه الظروف" قال سيدل.

واختتم: "أرى بوضوح التزامًا من الجميع، وفهمًا بأننا نواجه أزمة كبيرة وعلينا اتّخاذ قرارات ضخمة وصعبة لضمان حماية الفرق والفورمولا واحد كذلك".