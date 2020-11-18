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سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها

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سيدل: ساينز يُظهر لماذا سعت فيراري من أجل ضمّه إلى صفوفها

قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ تأديات كارلوس ساينز هذا الموسم تؤكّد على أسباب حرص فيراري على التوقيع معه لموسم 2021.

أشاد سيدل كذلك بالإسباني إثر الطريقة التي تعامل بها مع الفترة الانتقالية الغريبة التي يسابق خلالها لصالح مكلارين بينما يلتزم مستقبلًا مع فريق آخر.

ويحتل ساينز حاليًا المركز السابع في ترتيب السائقين بعد أدائه البارع الذي تقدّم به من المركز الـ 15 إلى الخامس في سباق جائزة تركيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

"سباق مثل تركيا أكّد معدن كارلوس كسائق" قال سيدل، مُضيفًا: "نعلم من السباقات الماضية في الأعوام الأخيرة أنّه يحب التسابق ضمن تلك الأجواء الصعبة والمخادعة، وخلال ذلك الطقس الماطر أو المتقلّب، كما نعلم بأنّه يؤدّي بشكل جيّد ضمن تلك الأجواء، وأنّه يملك الموهبة لاتّباع المقاربة الأمثل فيما يتعلّق بالمجازفة".

وتابع: "يتمكّن كارلوس كذلك من إبقاء السيارة على الحلبة بينما يحقق التقدم إلى الأمام عبر تجاوزات ناجحة، مثلما فعل اليوم".

وأكمل: "يساعد كذلك أن يكون لديك سائق يعمل لبعض الوقت مع مهندسه، وفريقه الهندسي، كونه وضمن أجواء كهذه، يكون لديك الكثير من التواصل بين السائق وخط الحظائر".

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وأردف: "كما ترى أيضًا خبرة كارلوس تتجلّى، كونه من المهم حينها أن تكون واضحًا في رسائلك عبر اللاسلكي، وهادئًا لكن مدركًا لما يحدث على المسار، حتى يتسنّى للفريق مطابقة ذلك مع البيانات من خط الحظائر، وذلك في النهاية يساهم في اتّخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب".

واستطرد: "إنّه سائق رائع. وهنالك سبب دفع فيراري للسعي وراء ضمّه للعام المُقبل".

وفيما يتعلّق بمساهمة ساينز خارج الحلبة، قال سيدل: "أحبّ كذلك مقاربة كارلوس، وكيفية تعامله مع الوضع الحالي، سويًا معنا، فهو ملتزم بشكل كامل، ومتحمّس للغاية".

واختتم: "وذلك هو المفتاح في اعتقادي لكل النتائج التي نحققها سويًا معه في الوقت الحالي. لذلك أتطلّع إلى السباقات الثلاثة الأخيرة لنا سويًا، ومن ثمّ آمُل أن نتفوّق عليه العام المُقبل!".

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