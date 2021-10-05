سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط

تتجه الفورمولا واحد لتقديم روزنامة الموسم المقبل في 15 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد الاجتماع التالي للمجلس العالمي لرياضة السيارات.

وضمن معرض كلامه هذا الأسبوع، أوضح ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن البطولة تسعى لتقديم روزنامة من 23 سباقاً، ضمن فترة زمنية أقصر مقارنة بهذا الموسم.

وبينما يعني ذلك أنه سيكون هناك المزيد من الجولات المتتالية، لكن التوقعات تشير إلى أن البطولة قد تعمل على تغيير الترتيب كي يتمّ تقليل الإجهاد لأقل درجة ممكنة.

حيث قال دومينيكالي في تصريح لقناة "سكاي": "نحاول ضمان الإيقاع الصحيح ضمن الروزنامة. بالطبع هناك اعتبارات لا بد من أخذها بعين الاعتبار لناحية الأمور اللوجستية".

وتابع: "يمكنني القول أنه ومن دون الكشف عن التفاصيل، فإن الموسم المقبل سينطلق منتصف شهر مارس/آذار وسينتهي منتصف نوفمبر".

وبالرغم من أن الوعود بـ "إيقاع صحيح" للروزنامة، لكن فكرة إقامة سباقات متتالية ليست أمراً مرحباً به، نظراً للإجهاد الكبير الذي تعاني منه طواقم الفرق.

لكن سيدل، الذي عبر عدة مرات عن عدم رضاه حيال السباقات المتتالية، ما زال يأمل بروزنامةٍ تضمن عدم إرهاق طواقم الفرق.

فقال: "أعتقد أنه من المهم الانتظار حتى صدور التأكيد الرسمي للروزنامة".

وأكمل: "لا أود الكلام بشكل مبكر، لأن عمل ستيفانو هو الإعلان عنها حالما ينتهي العمل عليها".

وتابع: "الروزنامة المثالية هي روزنامة من 20 سباقاً، وربما الحفاظ على 15 جولة ثابتة، بينما يتم التبديل بين الجولات الخمس المتبقية على حلبات مختلفة عاماً تلو الآخر، وذلك لإفساح المجال أمام أسواق إضافية للبطولة".

واسترسل: "من المهم عند إقامة روزنامة من 20 سباقاً، أن تكون مصممة بطريقة تناسب أطقم العمل وكذلك تراعي شروط الاستدامة".

واستطرد: "أعتقد أن ستيفانو ينظر بكل هذه الأمور، في نهاية المطاف، هذا هو عمله ومسؤوليته".

وأردف: "لدينا كامل الثقة في أنه سيجد التوازن الصحيح ما بين الجوانب التجارية والاهتمام بطواقم العمل للفرق والإعلاميين وغيرهم".

من جهته، أبدى غونتر شتاينر مدير فريق هاس - الذي انتقد سابقاً الجولات المتتالية - تقبله لفكرة أن الفورمولا واحد تود المزيد من السباقات.

فقال: "قد يضطرون لإضافة المزيد من السباقات المتتالية، لضمان اتساع الروزنامة للعدد المطلوب".

وتابع: "في نهاية المطاف، سواء أعجبنا ذلك أم لا، فهذا جزء من عملنا، ولا يمكننا اتخاذ القرار على الدوام".

واختتم: "لو قارنا عملنا بأولئك الذين يعملون في قطاع الترفيه والحفلات، أولئك يعملون بشكل متواصل ولا يعودون إلى منازلهم حالما يبدأ عملهم، إلا كل ستة أشهر".