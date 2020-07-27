سيدل: ثغرة التحديثات المجانية لموسم 2021 "ليست منطقية"

ستواصل فرق الفورمولا واحد العشرة استخدام سياراتهم لموسم 2020 خلال الموسم المُقبل كجزء من اتفاقيات حماية الرياضة وتقليل النفقات على خلفية تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

ويُسمح للفرق باستخدام مفتاحَي تطوير لكل منهم من أجل تحديث سياراتهم بين الموسمين، وتعيّن عليهم كذلك إعلام "فيا" بمواضع استخدامهما يوم الأربعاء الماضي.

لكن برز على هامش جائزة المجر الكبرى بأنّ تأويل القوانين يحمل بين طيّاته ثغرة تفيد بأنّ الفرق الزبونة التي تحصل على مكوّنات أقدم بعام من الفرق الكبيرة سيكون بمقدورها الحصول على بعض التحديثات المجانية.

وأكثر من سيستفيد من تلك الثغرة هما فريقا ريسينغ بوينت وألفا تاوري، واللذان حصلا على أجزاء مدرجة من مرسيدس وريد بُل على الترتيب.

وفي حالة ريسينغ بوينت، فإنّ الفريق سيكون قادرًا على تحديث علبة تروسه الحالية بمواصفات 2019 من مرسيدس إلى نسخة 2020 للموسم المُقبل من دون استخدام أيّ من مفاتيح التطوير.

وكان كلّ من ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ومارسين بودكوفسكي المدير التنفيذي لدى رينو قد عبّر عن إحباطه من تلك الثغرة الواضحة في القوانين، حيث يعتقدان بأنّ كل الفرق يجب أن تكون مقيّدة بتقديم تحديثات عبر مفاتيح التطوير فقط.

من جهته، تشارك سيدل معهما في ذلك المنظور، وذلك بعدما تقبّل أنّ فريقه سيضظّر لاستهلاك مفتاحي التطوير على التأقلم مع الانتقال لمحرك مرسيدس في 2021.

فقال: "نحن كذلك مستاؤون من تلك الثغرة، كونها بالنسبة لنا ليست منطقية".

وأضاف: "إذا ما قارنت ذلك بالوضع الذي نتواجد فيه، فقد ارتبطنا بعقد منذ بعض الوقت بأنّنا سننتقل إلى محركات مرسيدس، وعلينا أن نتقبّل في النهاية وجود مفتاحي تطوير فقط لكل فريق، كما سنضطر لاستخدامهما من أجل عملية الانتقال لمحرك جديد، وهي تضحية نحن سعداء بتقبّلها".

وتابع: "لكن الأمر لن يكون منطقيًا إذا ما قارنته مع فريق آخر سيحصل على تحديث من نسخة 2019 إلىة نسخة 2020 من علبة التروس على سبيل المثال أو مكونات من نظام التعليق، وأن يفعل ذلك بدون استخدام مفاتيح التطوير".

وأكمل: "مع ذلك، هذا أمر نُبرزه من جديد مع بعض الفرق الأخرى أمام فيا، والتي يعود لها الأمر في النهاية لتعلق على تلك المسألة".

وعند سؤاله إذا ما كان القانون الذي سمح بتلك الثغرة قد تمّ الاعتراض عليه في وقتها، قال سيدل أنّ المحادثات كانت ما تزال دائرة مع فيا حول قرار بهذا الشأن.

"لطالما كانت تلك وما تزال محادثات قائمة. بالطبّع أمامنا سويًا الكثير من العمل مع فيا فيما يتعلق بالإنتهاء من تفاصيل القوانين. فتلك هي المرحلة التي نتواجد بها حاليًا" قال سيدل.

واختتم: "أعتقد أنّه وضمن تلك النقاشات، ومع ما صرّح به ماتيا ومارسين، فمن المهم ببساطة أن نطرح تلك المسألة على طاولة النقاش من جديد".