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سيدل: تسريع جلب التحديثات كان عاملًا أساسيًا في تقدّم مكلارين في 2020

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سيدل: تسريع جلب التحديثات كان عاملًا أساسيًا في تقدّم مكلارين في 2020

يعتقد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ قرار الحظيرة البريطانية بتقديم جلب التحديثات الانسيابية إلى موسم 2020 شكّل عاملًا أساسيًا في تأمين الفريق للمركز الثالث في بطولة الصانعين.

تمتعت مكلارين بموسم قوي هذا العام، حيث حقق سائقاها كارلوس ساينز ولاندو نوريس منصّة تتويج لكل منهما وتواجدا بشكل منتظم ضمن معركة صدارة مجموعة الوسط.

وحقق الثنائي النقاط على نحوٍ ثابت ما ساهم في التغلب على سيارتي ريسينغ بوينت الأسرع ضمن معركة المركز الثالث.

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ويرى سيدل بأنّ عاملًا أساسيًا كذلك في تقدم مكلارين تمثّل في أن فريقه التقني، بقيادة المدير التقني جايمس كي، تعيّن عليه تقديم جلب العديد من التحديثات على السيارة.

هذا وسينتقل الفريق المتمركز في ووكينغ للتزوّد بمحركات مرسيدس في 2021 بعد انتهاء شراكته مع رينو، الأمر الذي يعني بأنّه سيتعيّن على مكلارين استخدام كلا مفتاحَي التطوير من أجل وضع وحدة الطاقة الجديدة على هيكلها الحالي.

وحيث أنّ ذلك التغيير لم يترك سوى مجالًا محدودًا للتطوير خلال العطلة الشتوية - بخلاف الجوانب الانسيابية - فإنّ بعضًا من التحديثات التي كان من المخطط تقديمها في 2021 تمّ تسريع جلبها كجزء من برنامج تطوير طموح خلال الموسم الماضي.

"مع القيود التي ستكون علينا خلال العطلة الشتوية، وعدم امتلاك أيّة مفاتيح تطوير للمحرك، فقد تعيّن علينا الضغط بقوة من أجل تقديم موعد جلب التحديثات التي كنا لنقوم بها على الأرجح في العطلة الشتوية" قال سيدل شارحًا.

وأضاف: "وقد ساهم ذلك في توليد ضغط كبير على فريق التطوير وفريق الإنتاج كذلك في المصنع. لكنني سعيد للغاية بالخطوة التي حققناها مع السيارة خلال العطلة الشتوية الماضية، ومن ثم الخطوة الكلية التي تمكنا من القيام بها مع الأداء على مدار الموسم".

وتابع: "يُظهر ذلك أنّ عملية التطوير لدينا تحت قيادة جايمس تسير على نحوٍ جيّد، مع التوافق الذي رأيناه بين نتائج ديناميكا الموائع الحسابية ونفق الهواء في المصنع وبين الأداء على الحلبة".

في المقابل، أشاد سيدل كذلك بأداء الفريق خلال السباقات في 2020، وكذلك سجل الموثوقية الممتاز لسيارته، وهو ما سمح لساينز ونوريس بتسجيل النقاط على نحو منتظم مع مقاتلة "ام سي ال35".

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فقال: "أعتقد بأنّنا حظينا بسيارة تنافسية على مدار الموسم، وكنا بطريقة ما في موقع خوّلنا في معظم الأوقات المرور إلى القسم الثالث من التصفيات، حيث دومًا ما انطلقنا في السباقات من مراكز مكّنتنا من المنافسة على نقاط جيّدة".

واختتم: "الموثوقية كذلك كانت مذهلة في جانب السيارة، حيث لم نواجه انسحابًا واحدًا هذا الموسم، ما يعد خطوة كبيرة بالمقارنة مع العام الماضي. وأخيرًا وليس آخرًا، سائقانا اللذان قاما بعمل استثنائي من جديد على غرار العام الماضي، وساهموا في تسجيل كل تلك النقاط الرائعة".

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