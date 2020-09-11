سيدل: بيع مصنع مكلارين لن يؤثّر على عمليّات فريق الفورمولا واحد

كشف تقريرٌ لقناة سكاي نيوز هذا الأسبوع أنّ مكلارين تهدف لتعزيز تدفّق السيولة عبر بيع مركز مكلارين للتكنولوجيا ومن ثمّ تأجيره. ويُؤمل أن تسمح هذه الخطوة بتوفير ما يُقارب 200 مليون جنيه استرليني.

وجاءت هذه الأنباء على إثر الصعوبات الماليّة التي تواجهها مكلارين نتيجة وباء كورونا.

وتمكّن الصانع البريطاني بالفعل من الحصول على قرض بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من بنك البحرين الوطني من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة، إلى جانب النظر في خيارات أخرى بما فيها بيع حصّة صغيرة من الفريق.

لكن بالرغم من السعي لتوفير المزيد من السيولة عبر بيع المصنع، أوضح سيدل بأنّ هذه الخطوة ليست استجابة مستعجلة لأيّة مخاوف ماليّة، وإنّما هي مسألة مخطّطٌ لها منذ مرحلة سابقة.

وعندما سُئل إن عن ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أجاب سيدل: "كلّا، هذا جزء من استراتيجيّة إعادة التمويل التي أعلنا عنها في وقتٍ سابق من قبل مجموعة مكلارين بأكملها. ليس لها أيّ تأثيرٍ على عمليّات الفورمولا واحد".

كما جاء بيانٌ من مكلارين ليتماشى مع تعليقات سيدل بأنّ عمليّة البيع كان مخطّطًا لها منذ أشهر.

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وجاء في بيان الفريق: "عمليّة البيع والتأجير لمقرّنا وتعيين البنوك لتقديم المشورة والعون بشأن إعادة هيكلة ديوننا جزء من استراتيجيّة إعادة تمويل كاملة أعلنا عنها في وقتٍ سابقٍ من هذا العام".

وأردف: "تعكس عمليّة البيع والتأجير المقترحة أفضل عمليّة بين أقوى الشركات الرائدة، ولن يكون لها أيّ تأثيرٍ على العمليّات اليوميّة".