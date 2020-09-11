سيدل: المساواة في المعاملة بين ساينز ونوريس نقطة قوة لفريق مكلارين

ظهر فريق مكلارين بأداء قوي للغاية خلال السباقات الأخيرة، ولا سيّما عندما نافس سائقه ساينز على الفوز في سباق جائزة إيطاليا الكبرى قبل أن يعتلي منصّة التتويج في مركز الوصافة، بينما حلّ زميله نوريس بالمركز الرابع.

كما يحتل الفريق البريطاني المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 98 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقينه فريق ريسينغ بوينت.

وأوضح سيدل أنّ الفريق يحاول توفير ذات الفرص والإمكانيات لسائقيه من أجل تحقيق معاملة عادلة بينهما.

حيث قال: "نملك رؤية واضحة لكيفية التعامل مع سائقينا، حيث أحاول دومًا، سويًا مع الفريق، أن أوفّر ذات الفرص والإمكانيات فيما يتعلق بالاستراتيجية، العتاد لكلا سائقينا، ومحاولة منحهما إمكانية المنافسة فيما بينهما على الحلبة".

وأضاف: "لا نتدخل خلال السباق إلّا إذا ما كان هنالك نفع واضح لصالح الفريق في حال تواجدا في منافسة بعضهما البعض ضمن استراتيجية مختلفة، أو أنّ إحدى السيارتين تواجه مشكلة ولا يكون من المنطقي حجز السيارة الأخرى".

وتابع: "ذلك سيكون الموقف الوحيد في الوقت الحالي الذي قد نتدخل فيه بينهما".

وأشاد سيدل بقوة أداء سائقيه بالمقارنة مع الفرق الأخرى وكيفية استغلالهما للفرص التي تُتاح لهما.

فقال: "لدينا بالطبّع رفاهية امتلاك سائقين قويين للغاية بالمقارنة مع بعض الفرق الأخرى، واللذين يشكّلان سلاحًا قويًا لنا كفريق".

واختتم: "دومًا ما يتمكّنان من إتمام المهمة في الوقت الحاسم وذلك يمنحنا تلك المراكز الرائعة للانطلاق في السباقات. لذلك تمكّنا من تسجيل المركز الرابع في بطولة الصانعين العام الماضي ونتواجد كذلك الآن في المركز الثالث حاليًا".