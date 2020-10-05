سيدل: الفورمولا واحد ليست بحاجة إلى وسائل اصطناعية لرفع الحماسة

تحاول ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للبطولة، الدفع وباستمرار باتجاه اعتماد شبكة الانطلاق المعكوسة خلال الموسم المقبل، بينما تكلمت بعض الفرق حيال فكرة إضافة سباقات على حلبات غير معتادة ضمن الروزنامة.

وتأتي هذه الأفكار بعد النجاح الذي حققته جائزة توسكانا الكبرى في موجيللو، حيث بدأ الجمهور، الفرق والسائقون بالكلام حول ضمّ حلبات جديدة.

لكن سيدل يرى عدم ضرورة اعتماد تغييرات كبيرة على الفورمولا واحد، لأن العامل الوحيد الذي يؤثر على نوعية المنافسات حالياً هو قوّة مرسيدس الكبيرة.

ويعتقد أن قوانين 2022 المنتظرة ستشكل ما يكفي من التغييرات في المشهد التنافسي، لذا لا حاجة لأية إضافات أخرى.

فقال: "بصراحة، لا أرى ضرورة الحاجة لها (شبكة الانطلاق المعكوسة)، لأننا لا نرى أننا بحاجة إليها حقاً".

وأكمل: "أعتقد أننا رأينا سباقات رائعة، حتى خلال العام الماضي ضمن منافسات فرق الصدارة الثلاثة والتي تمتلك موارد متماثلة. رأينا معارك رائعة بين فرق الوسط، وأعتقد أننا نرى معارك رائعة بين فرق الوسط هذا الموسم أيضاً".

وتابع: "لكن مع وجود فريق يمتلك موارد ضخمة ويقود بعمل رائع للغاية، فإن الوضع سينتهي للأسف بهيمنة هذا الفرق - مرسيدس. هذه هي المشكلة".

وأضاف: "أعتقد أن مرسيدس وفي نهاية المطاف، عملت بشكل كبير على مدار السنين، لذا هم يستحقون ما وصلوا إليه من هيمنة وانتصارات".

بالمقابل، يرى سيدل أن تقارب مستويات المنافسة في 2022 بسبب القوانين الجديدة، وقدرتها على اللحاق ببعضها البعض بشكل أفضل، سينفي ضرورة اعتماد أية وسائل اصطناعية لرفع الحماسة.

فقال: "مع كل ما نخطط له في 2022، أنا متفائل جداً. آمل أن نتمكن من إيجاد مستويات متقاربة للمنافسة".

وتابع: "كذلك فإن القوانين التقنية الجديدة ستساعد في ذلك. المنافسة المتقاربة على المسار وقدرة السيارات على اللحاق ببعضها البعض بشكل أكثر قرباً، كلها عوامل تساعد في تحسين جودة العرض".

واختتم: "هذا السبب وراء رأيي بعدم وجود ضرورة لأية وسائل اصطناعية في الفورمولا واحد، لأنها وبالنسبة لي لن تعود الفورمولا واحد التي نعرفها".