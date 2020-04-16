سيدل: الفورمولا واحد قادرة على النجاة من الأزمة بخلاف بعض الفرق

يتجه مدراء الفرق العشرة لخوض اجتماع مع تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد وجان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" مساء يوم الخميس لمناقشة طرق وأساليب التعامل مع الأزمة وتداعياتها على البطولة.

وكانت الفرق قد اتفقت في وقت سابق على تأجيل اعتماد قوانين 2021 حتى 2022، إضافة إلى مواصلة استعمال السيارات الحالية للموسم المقبل، مع الاستعداد لانخفاض في العوائد المالية بسبب تعليق انطلاق الموسم حتى الآن.

مكلارين بدورها كانت من أوائل الفرق التي نادت بخفض سقف النفقات حتى 100 مليون دولار أمريكي في العام، وسط مخاوف من عدم قدرة الفرق مواصلة مشاركتها في البطولة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الحالية.

حيث قال سيدل ضمن مؤتمر صحفي عن بُعد: "بصراحة، لا أرى أية علامات على أن الفورمولا واحد لن تتواجد العام المقبل".

وأكمل: "أعتقد أن الخطر الأكبر الذي أراه يتمحور حول خسارة بعض الفرق في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة فعالة".

وتابع: "من المهم للغاية توجيه الجهود إلى منحى واحد، نقاشاتنا خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بتجميد تطوير السيارات، تمديد فترة إغلاق المصانع وغير ذلك بهدف ضمان توفير أقصى قدر ممكن من الأموال للحفاظ على بقاء كل الفرق في البطولة".

وأردف: "أعتقد أنه من المهم للغاية خفض سقف النفقات. بهدف الخروج بنتيجة إيجابية مما يجري. وكذلك كي يتمكن الجميع من المشاركة في الفورمولا واحد مستقبلاً".

وما زالت الفرق غير واثقة من حجم عوائد موسم 2020 المالية بسبب تعليق انطلاقة الموسم حتى الآن.

نتيجة لذلك يرى سيدل أن الفرق باتت أمام ضرورة خفض النفقات إلى الحد الأدنى، فقال: "لا نعلم عوائدنا المالية لهذا الموسم. ولا نعلم متى ستعود السباقات".

وأكمل: "بالطبع ما زلنا نأمل بإقامة أكبر عدد ممكن، لهذا السبب نثمّن الأسلوب القيادي من جان تود حالياً، من المهم للغاية اتخاذ قرارات حاسمة فعالية الآن فيما يتعلق بسقف النفقات للمستقبل".

وأردف: "بالنسبة لهذا الموسم نحتاج لإجراءات قصيرة الأمد، مثل تجميد تطوير السيارات، بهدف الحد من النفقات".

واختتم: "لكن على الأقل ذلك يمنحنا مخرجاً من الأزمة الحالية بتعاون الجميع وذلك سيمثل مقاربة أكثر صحة بكثير للمستقبل، على أمل أن يساعد الفرق في النجاة".