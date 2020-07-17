سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"

تقدّمت رينو باحتجاج رسمي على سيارة ريسينغ بوينت "آر بي20"، وذلك عقب جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، والذي ركّز على أنابيب الكبح التي يعتمدها الفريق.

وقد سبق وأقرّت ريسينغ بوينت بأنّ قمات بتصميم سيارتها لموسم 2020 بناءً على سيارة مرسيدس الفائزة باللقب لموسم 2019 "دبليو10"، ما أثار جدلًا كبيرًا ودفع البعض إلى تسمية السيارة "بمرسيدس الزهرية"، لكنّ أصرّ دومًا على أنّه قام بذلك في نطاق القوانين.

وتتجه "فيا" إلى تقديم حكمها بشأن ذلك الاحتجاج خلال الفترة بين جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع وجائزة بريطانيا الكبرى في بداية شهر أغسطس/آب.

ولطالما أشار سيدل مرارًا إلى أنّ سيارة ريسينغ بوينت على أنّها "سيارة مرسيدس من العام الماضي"، لكنّه سبق وصرّح باعتقاده بأنّه لا يوجد أساس للتقدّم باحتجاج على ذلك.

وضمن معرض حديثه اليوم الجمعة في المجر، قال سيدل أنّه سيكون "متفاجئًا" إذا ما ثبُت بأنّ سيارة ريسينغ بوينت ليست قانونية بالنظر إلى مدى الثقة التي أبداها الفريق دومًا حول قانونية تصميمه.

مع ذلك، يشعر سيدل بأنّ تلك القضية ستعالج المشكلة الأكبر المتعلقة بطبيعة الفرق المستقلة والصانعين في الفورمولا واحد، حيث يخشى بأنّ ذلك قد يشكّل سابقة لمستقبل الرياضة.

فقال: "ذلك الاحتجاج هو عامل أساسي آخر لنصل إلى بعض التوضيحات من فيا والفورمولا واحد لما يرغبون الفورمولا واحد أن تكون عليه في المستقبل".

وتابع: "هل يريدون أن تنتهي الفورمولا واحد بأن تصبح بطولة في النسخ؟. ضمن رياضة تجد فيها مصنّعين أو ثلاثة وعندما نحظى ببساطة بسيارات أكثر من مصنّع واحد على الحلبة. نعتقد أنّ تلك ستكون وجهة خاطئة للفورمولا واحد بكل تأكيد، ولن تحافظ على استمراريتها بالنسبة لنا".

في المقابل، قال سيدل أنّه وبينما تنظر "فيا" فقط في أوجه التشابه بين تصميمَي أنابيب الكبح على سيارتي مرسيدس 2019 وريسينغ بوينت 2020، إلّا أنّ هنالك تأثيرات أكبر فيما يتعلّق بكل العمل الذي يتمّ على السيارة من قِبَل الفرق.

"لطالما كانت الفورمولا واحد منافسة بين 10 مصنعين، حيث تكون السيارة النهائية نتاج معرفتك، الطاقة الهندسية التي قمت ببنائها داخل فريقك على مدار الأعوام الماضية" قال سيدل.

وأردف: "عندما تفكّر في مشاركة مكونات من نظام التعليق على سبيل المثال، فلا يتعلّق ذلك الأمر بمجرد مشاركة تصميم أو مكوّن، حيث أنّ جزء نظام التعليق هو نتيجة خبرة قمت ببنائها داخل الفريق خلال الكثير من السنوات".

وحين سُئِل إذا ما كانت الفورمولا واحد ستكون في خطر بألا تكون بطولة بين 10 مصنّعين مستقلين إذا ما أقرّت "فيا" قانونية سيارة ريسينغ بوينت، قال سيدل: "هنالك ذلك الخطر بكل تأكيد".

واختتم: "أعتقد بأنّ ذلك الاحتجاج، ونحن لا نعلم كل التفاصيل خلفه، لا يغطي كامل الموضوع الذي سبق ووصفته، لكنّ ذلك عامل واحد فقط في ذلك الجانب. بالطبّع كل توضيح نحصل عليه الآن يساعدنا ببساطة على السير في تلك الوجهة التي نريدها".