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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

سيدل: التواجد في صدارة سباق البرتغال منح مكلارين "مذاقًا حلوًا"

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سيدل: التواجد في صدارة سباق البرتغال منح مكلارين "مذاقًا حلوًا"

قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ رؤية كارلوس ساينز وهو في صدارة سباق جائزة البرتغال الكبرى منح الفريق "مذاقًا حلوًا"، على الرُغم من إدراكه بأنّ الإسباني كان سيتراجع في الترتيب.

تمكّن ساينز في اللفات الافتتاحية لسباق بورتيماو من الاستفادة من المسار الزلق بسبب الأمطار وكذلك تواجده على إطارات سوفت - في حين انطلقت ثلاث سيارات تأهّلت أمامه على إطارات ميديوم: ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وشارل لوكلير سائق فيراري.

حيث تقدّم الإسباني من المركز السابع إلى المركز الخامس سريعًا، ومن ثمّ اكتسب مركزًا عندما انزلقت سيارة سيرجيو بيريز. بعد ذلك نجح في تجاوز ماكس فيرشتابن وهاميلتون ليحتل المركز الثاني بحلول نهاية اللفة الأولى، وذلك قبل أن يفاجئ الجميع ويتجاوز بوتاس للصدارة في اللفة الثانية.

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وظل ساينز في الصدارة حتى تمكن بوتاس من استعادة مركزه في اللفة السادسة، بينما تواجد زميله لاندو نوريس كذلك في مركز متقدم (الرابع)، قبل أن يتراجع كلاهما في الترتيب.

وعبر ساينز خط النهاية في المركز السادس، في حين تواجد نوريس خارج مراكز النقاط في المركز الـ 13 بعد مناوشة مكلّفة مع لانس سترول.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن فترة تواجد ساينز في الصدارة، قال سيدل: "لقد منحنا ذلك بعض الصور الرائعة بكل تأكيد. والتي سنضعها في مقرّنا من أجل تحفيز إضافي لمواصلة السعي نحو هدفنا جميعًا بالعودة إلى صدارة الفورمولا واحد في الأعوام المُقبلة".

وأضاف: "ذلك الأمر منحنا مذاقًا حلوًا، وكان من الجيّد رؤيته في الصدارة لبضع لفات. لكن في ذات الوقت، كان من الواضح أيضاً أنّه تيعّن علينا التركيز على سباقنا الخاص، أو السباق الذي نتواجد ولنا فرصة فيه".

وتابع: "ولكن كان من المثير للاهتمام رؤية كارلوس في الصدارة. نعلم كذلك أنّه ولاندو يحبّذون تلك الأجواء أيضاً. بالطبّع امتلكنا أفضلية مع إطارات سوفت بالمقارنة مع السائقين على إطارات ميديوم، مرسيدس وشارل".

وأكمل: "بيد أنّه وبالمقارنة مع فيرشتابن الذي كان كذلك على إطارات سوفت، فإنّ كارلوس قدّم أداءً وعرضًا جيّدًا على الحلبة، وتمكن بالفعل من بناء فارق معقول في غضون بضع لفات. لكنّنا سرعان ما عدنا للواقع".

في المقابل، أوضح سيدل أنّ التحدثيات الأخيرة للفريق تواصل جلب الأداء على السيارة.

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فقال: "كنت سعيدًا للغاية بالكيفية التي سارت بها نهاية الأسبوع هنا بعد نوربورغرينغ. أعتقد أنّنا بدأنا الجولة مع توضيب قوي لسيارة مع الأنف الجديد والتصميم الانسيابي يوم الجمعة، واختبرنا كذلك المزيد من التحديثات، والتي نخطط لتقديمها بدءًا من جولة إيمولا، وذلك بعد رؤية النتائج الإيجابية".

واختتم: "لكن في النهاية، سيعتمد الأمر على الموثوقية من أجل الاستفادة من السباقات وضمان عبور العلم الشطرنجي في كل مرة مع كلتا السيارتين. حيث أنّ ذلك ما سيحدد من سيحسم في النهاية المركز الثالث في بطولة الصانعين".

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