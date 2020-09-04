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سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث

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سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث

يعتقد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين بأنّ المعركة على المركز الثالث في بطولة الصانعين للفورمولا واحد سيتم حسمها لصالح الفريق الذي يخوض وينّفذ سباقاته على النحو الأفضل، حيث يرى بأنّ مكلارين ما تزال تلاحق ريسينغ بوينت على صعيد الوتيرة.

تقدمت مكلارين إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين بعدما حلّ سائقها لاندو نوريس سابعًا في جائزة بلجيكا الكبرى، متفوقًا على ثنائي ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز ولانس سترول.

وقد وصل رصيد مكلارين بعد هذه النتيجة إلى 68 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام ريسينغ بوينت وسبع أمام فيراري، في حين تتواجد رينو على بُعد تسع نقاط عن المركز الثالث بعد الجولة القوية التي خاضتها في سبا.

ومع ابتعاد مرسيدس وريد بُل في الأمام، فإنّ المعركة على المركز الثالث بلغت أوجها قبل الاقتراب من منتصف هذا الموسم.

وقال سيدل أنّه من الصعب الجزم بما إذا كانت مكلارين بشكل ثابت ثالث أسرع فريق في البطولة حتى الآن، حيث يشعر بأنّ ريسينغ بوينت ما تزال متقدمة على صعيد الوتيرة الخالصة.

لكنّه أوضح بأنّ المعركة بين مكلارين، ريسينغ بوينت، فيراري ورينو سيتمّ حسمها لصالح الفريق الذي يخوض أفضل الجولات ويتفادى خسارة الكثير من النقاط.

فقال: "ما نزال لا نملك نتائج كافية لنقول بأننا ثالث أسرع فريق. ما أزال أعتقد بأنّ ريسينغ بوينت تملك ثالث أقوى سيارة بكل تأكيد. وعليه فإنّ هنالك معركة حامية للغاية بيننا وبين فيراري ورينو".

وتابع: "في النهاية سيتمحور الأمر حول تحقيق أقصى استفادة من كل نهاية أسبوع، وضمان أن تقطع لفات مثالية في القسم الثالث للتصفيات، لتحقق التنفيذ المثالي في السباق، وتكون لديك موثوقية مثالية كذلك. أعتقد بأنّ ذلك هو ما سيحدد البطولة التي نخوضها فيما بيننا".

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في المقابل، أبدى سيدل إحباطه من خسارة مكلارين فرصة اقتناص المزيد من النقاط من فيراري وريسينغ بوينت بعد مشكلة وحدة الطاقة التي حرمت كارلوس ساينز من المشاركة في السباق.

كما يتوقّع الألماني أن تكون رينو "قوية للغاية" في مونزا نهاية هذا الأسبوع، بالنظر إلى وتيرة سيارتها على المقاطع المستقيمة في سبا، لكنّه كان مسرورًا برؤية مكلارين تنافس عن قُرب مع الفرق من حولها.

حيث قال: "أعتقد بأنّنا لم نكن بعيدين عن المنافسة مع رينو، حيث نتوقّع بأن يظهروا كذلك بأداء قوي للغاية في مونزا، كونهم كانوا أقوياء كذلك هناك العام الماضي".

وأكمل: "لكن وإذا ما نظرنا فقط إلى أنفسنا، فإنّ وتيرة سيارتنا كانت مشجّعة للغاية وكان بمقدورنا اقتناص نقاط من ريسينغ بوينت وفيراري. لكنّنا عدنا إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين وذلك أمر جيّد".

واختتم: "بالنظر إلى الأمام، من الجيّد رؤية أنّنا نملك سيارة تخوّلنا المنافسة مع كل هذه الفرق من حولنا. وكما رأينا في السابق، فإنّ ذلك سيعتمد أيضاً على خصائص الحلبة وتصميمها، لكن من الجيّد أن نكون ضمن تلك المعركة ولدينا سيارة وسائقان يساهمون في خوض هذه المعركة على النحو الأفضل".

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