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سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنه لا توجد تغييرات ممكنة لتصميم سيارة الفورمولا واحد كانت لتسمح بإجراء سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن الظروف الجوية الماطرة.

سيدل: التسابق ضمن حلبات مغلقة هو الحل الوحيد لمنع تكرار ما حصل في سبا

مع تساقط الأمطار بغزارة لم يكن من الآمن إطلاق سباق بلجيكا، حيث بدأت بعض النقاشات تدور حيال ما يمكن إدخاله على تصاميم السيارات لمنع تكرار مثل هذه المشكلة مستقبلاً.

وبدأت النقاشات حيال إمكانية إجراء بعض التعديلات على السيارات - تعديل الارتفاع أو تطبيق أخاديد مختلفة للإطارات المستعملة في الأمطار - قد تكون قادرة على السماح للسائقين بخوض السباق في مثل هذه الظروف.

لكن سيدل يرى أن معدل الأمطار التي هطلت في بلجيكا جعل من انطلاق السباق أمراً مستحيلاً لأية فئة سباقات أخرى وليس الفورمولا واحد فقط.

فقال: "أعتقد أنه علينا ببساطة تقبل الأمر، لأن البديل الوحيد لضمان عدم تكرار ذلك مئة بالمئة هو خوض السباقات ضمن حلبات مغلقة".

وتابع: "أعتقد أنه علينا تقبل ذلك في عالم السباقات، أيام مثل هذه قد تحصل، ويكون من المستحيل خوض السباقات حينها".

واسترسل: "بداية، لدينا مشكلة البقع المائية، إضافة إلى مدى رؤية السائقين مع كل الرذاذ المتطاير. لا أعتقد أنه من الممكن السماح لأية سيارة بالتسابق بأمان ضمن ظروف كهذه".

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ويرى سيدل أن الفورمولا واحد اتخذت القرار الصحيح بعدم الضغط نحو إقامة السباق في تلك الظروف، كما يرى أن محاولة إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان، التي أدت في النهاية إلى منح النتيجة دون تسابق، كانت أمراً صحيحاً.

فقال: "يمكن القول كما رأينا في الأيام السابقة، أن المسار يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة وقد يجفّ إلى درجة تجعل التسابق أمراً ممكناً".

وتابع: "عندما أفكر في إعادة الانطلاق، رأينا نفس المعلومات حيال الظروف الجوية، التي رآها مايكل ماسي مدير السباق: أن هناك نافذة محتملة لإمكانية توقف المطر. ومع عشرين سيارة على المسار، فمن الممكن أن يصبح صالحاً للتسابق، بسرعة كبيرة".

وأردف: "أعتقد أن هذه كانت النية عندما تمت محاولة إعادة انطلاقة السباق. لكن للأسف، لا يمكنك التحكم بالظروف الجوية، ولم تسر الأمور كما كنا نرجو".

واستطرد: "من الواضح أن السلامة تأتي أولاً، أعتقد أن ذلك كان القرار الصحيح".

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من جهة أخرى، أوضح سيدل أنه لم يكن إعلان السباق رسمياً بعد ثلاث لفات خلف سيارة الأمان، أمراً مثالياً، لكنه يعتقد أن الفورمولا واحد تُطبق القوانين وفق ما تقتضيه الظروف.

فقال: "بالطبع، لا أحد يريد سباقاً ينتهي هكذا، لكن في نهاية المطاف لدينا قوانين لمثل هذه الحالات، وقد تم تطبيقها".

وأكمل: "من الواضح أننا استفدنا - كفريق مكلارين - من ذلك، إذ لدينا سيارة في المركز الرابع استفادت من ذلك (بفضل نتيجة دانيال ريكاردو القوية في التصفيات)".

واختتم: "من الواضح كذلك أن جميع الفرق التي لم تستفد من ذلك - وفقاً لترتيبها ضمن البطولة - ستقوم بالتذمر والاحتجاج الآن. ذلك جزء من طبيعة الفورمولا واحد".

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