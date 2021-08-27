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سيدل: استخدام محركات إضافية جرّاء أضرار الحوادث هو مجرد "حظ عاثر"

لا يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين سببًا لتغيير قوانين عقوبات المحرك في الفورمولا واحد في حالة الأضرار التي تتسبب بها الفرق المنافسة، حيث يرى بأنّ ذلك يكون مجرّد "حظ عاثر".

سيدل: استخدام محركات إضافية جرّاء أضرار الحوادث هو مجرد "حظ عاثر"

يتّجه سائقا ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز نحو التعرض لعقوبات التراجع على شبكة الانطلاق لاحقًا في هذا الموسم بعدما كشفت هوندا يوم أمس الخميس بأنّه تعيّن على ثنائي الفريق خسارة النسخة الثانية من محركيهما لهذا الموسم إثر أضرار ما تعرضا له من حوادث.

وقد تضرر محرك فيرشتابن جرّاء حادثته بقوة جاذبية 51 جي على حلبة سيلفرستون إثر حادثة اصطدامه مع لويس هاميلتون، بينما لم يعد محرك بيريز قابلًا للاستخدام إثر الحادثة التي جمعت عدة سيارات في اللفة الافتتاحية من سباق المجر.

وقد ترك ذلك ريد بُل محبطة بينما تتأهّب لعقوبات شبكة الانطلاق في وقت لاحق من هذا الموسم بالرُغم من أنّ اللوم لا يقع عليها في تلك الأضرار.

وقد أشار فيرشتابن يوم أمس الخميس على هامش جائزة بلجيكا الكبرى بأنه ينبغي تعديل القوانين من أجل السماح للفرق باستخدام أجزاء إضافية من دون التعرض لعقوبة إذا ما كان منافس هو المتسبب في الحادثة التي أضرّت بتلك الأجزاء.

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لكنّ سيدل أوضح بأنه قد سبق وتمّت مناقشة فكرة عناصر "الجوكر" في الماضي، ولكن ارتأت البطولة أنه سيكون من الصعب للغاية الحكم على ما تسببت ولم تتسبب به الحادثة.

فقال: "دومًا ما وصلنا إلى ذات النتيجة، وهو أنه من الصعب ببساطة تحديد الضرر الأصلي من الحادثة وما ليس كذلك".

وأضاف: "وعليه، أعتقد أنه ومن وجهة نظرنا، فإننا سعداء بالقوانين الحالية. وما يحدث جزء من اللعبة التي نتواجد فيها جميعًا. وفي النهاية، إنه مجرد حظ عاثر".

وبالحديث عمّا يُشار إليه بأنه يجب أن تتحمل الفرق المتسببة بالحوادث تكاليف إصلاح الأضرار في ظل وجود سقف للنفقات الآن في البطولة، قال سيدل: "وجهة نظري هي ذاتها بالنسبة لموضوع سقف النفقات. الضوضاء التي نراها الآن تأتي من أبطال القصة والمشتبه بهم الاعتياديين".

واختتم: "في النهاية، أعتقد بأننا خضنا نقاشات مطوّلة عندما تم تقديم سقف النفقات، ولم نسمع مطلقًا أيّ من هؤلاء يتحدث عن سقف النفقات وكأنه سقف نفقات بلا حوادث على سبيل المثال. ذلك ببساطة جزء من التحدي الذي نخوضه في البطولة".

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