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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

سيدل: إقامة ثلاثة سباقات متتالية لا يمكن أن تصبح أمراً اعتيادياً في الفورمولا واحد

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سيدل: إقامة ثلاثة سباقات متتالية لا يمكن أن تصبح أمراً اعتيادياً في الفورمولا واحد
26-07-2020

يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ إقامة ثلاثة سباقات متتالية لا يجب أن تصبح معياراً جديداً اعتيادياً في الفورمولا واحد، بالرغم من أن موسم 2020 يشهد مثل ذلك.

ستبدأ ثاني دفعة من السباقات المتتالية الأسبوع المقبل من حلبة سيلفرستون، وذلك بعد أن استضافت حلبة ريد بُل رينغ سباقين متتاليين تلاهما سباق في المجر.

ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الثالثة من السباقات المتتالية في نهاية الصيف، كجزء من سعي البطولة لإكمال أكبر قدر عدد ممكن من الجولات في موسمٍ تأثر بجائحة فيروس "كورونا" التي ضربت العالم بأسره.

وشهدت البطولة إقامة ثلاثة سباقات متتالية للمرة الأولى في موسم 2018، لكن الفرق حثّت الفورمولا واحد حينها على عدم تكرار ذلك في المستقبل وذلك لتفادي الجهود الكبيرة التي تقع على عاتق طواقم الفرق.

ويرى سيدل أن إقامة السباقات بشكل متتالٍ كانت ضرورية في موسم 2020 وذلك لتعزيز الروزنامة بأكبر عدد ممكن ورفع العوائد المالية، لكن لا ينبغي اعتماد هذا النموذج في المستقبل.

حيث قال: "نتجه الآن إلى ثلاثة سباقات متتالية، اثنان منها في المملكة المتحدة، ما يعني أنها لن تشكل عبئاً كبيراً على الفرق التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها بالمقارنة مع غيرها".

وأكمل: "على الأقل، لدينا القدرة على الوصول إلى الحلبة في وقت متأخر ضمن فترة سفر قصيرة، مع فترة راحة بين السباقين".

وتابع: "من ثم سنتجه إلى السباق الثالث. أعتقد أن هناك ثلاثة سباقات متتالية أخرى قادمة، وأعتقد أنها ستكون صعبة".

واسترسل: "نظراً للظروف الخاصة التي نمر بها هذا العام، علينا تقبل ذلك لهذا الموسم".

واستكمل: "لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا أن نجعل من ذلك أمراً اعتيادياً للمواسم المقبلة".

وتحاول الفرق حالياً إراحة طواقمها استعداداً لتسعة سباقات قادمة خلال 11 أسبوعاً، مع إمكانية للتبديل بين طواقم العمل بشكل دوري.

وبالنسبة إلى سيدل، فإن التحدي الأكبر يكمن في الكم الكبير من الوقت الذي لا بدّ من قضائه على طرق السفر خلال هذا الموسم، وصعوبة العودة إلى المنزل بين السباقات بسبب قوانين العزل والحجر الحالية.

فقال: "لا أعتقد أن التحدي الحقيقي يكمن في الوقت الذي نمضيه خارج الحلبة".

وتابع: "إنه تحدٍ صعب في الحقيقة، لكنني أعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن في البقاء بعيداً عن المنزل والعائلة والأطفال، لكل فرد من أفراد طاقم العمل".

وأردف: "خوض أول مجموعة سباقات متتالية بعد عطلة طويلة، لم يكن التحدي الأصعب. كلما مضينا أكثر في الموسم - خاصة مع السباقات المتتالية - كلما ازداد التحدي صعوبة بالنسبة للفريق".

واسترسل: "ما نقوم به كفريق، أننا نحاول جعل السفر والسكن وكل شيء أكثر ملاءمة للجميع بأقصى استطاعتنا. وأن نخوض هذا التحدي كفريق بأفضل شكل ممكن".

واستطرد: "في الوقت نفسه، أعتقد أن الجميع يتفهم خصوصية هذا الموسم. جميعنا نتفهم الضرورة القصوى لتواجد الفرق ضمن السباقات لهذا الموسم".

واختتم: "آمل أن تثمر جهودنا وتعاوننا معاً كفريق في خوض هذا الموسم بطريقة جيدة".

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