سيدل: أزمة كورونا هي "نداء الاستفاقة الأخير" للفورمولا واحد

تخوض فرق الفورمولا واحد حاليًا محادثات مع مدراء الرياضة حيال الإجراءات التي يُمكن اتّحاذها من أجل محاولة حماية مستقبل الفئة الملكة قُبيل التأثير الاقتصادي المتوقّع الذي ستفرضه أزمة كورونا على العالم أجمع.

وقد وافق حاملو الأسهم بالفعل على مواصلة اعتماد السيارات الحالية في موسم 2021 وتأجيل تقديم القوانين الجديدة للعام التالي من أجل خفض النفقات، لكن المخاوف ما تزال قائمة حول مستقبل بعض الفرق في البطولة.

وتقود مكلارين الدعوات المطالبة بخفض سقف النفقات على نحوٍ أكبر لموسم 2021، والذي بلغ في الأساس 175 مليون دولار، ليصل إلى 100 مليون دولار.

وضمن حديثه في ذلك الصّدد قال سيدل: "أعتقد بأنّ الآزمة التي نواجهها الآن بمثابة نداء الاستفاقة الأخير للرياضة التي كانت في وضع غير صحي قبلها، ولم تكن مستدامة بالقدر الكافي، ووصلت الآن إلى مرحلة نحتاج فيها إلى تغييرات كبيرة، تغييرات دراماتيكية".

وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية هو أن نحقق ببساطة الخطوة التالية الكبيرة لناحية سقف النفقات، حيث نعتقد بأنّ مهمة للغاية الآن مع كل تلك الخسائر المالية التي نتكبدها جميعًا".

وتابع: "نعلم أن جان تود (رئيس فيا) يجتمع كثيرًا مع تشايس (كاري، رئيس الفورمولا واحد) والفرق من أجل اتّخاذ قرارت كبيرة لحماية الفرق وكذلك مستقبل الفورمولا واحد في اعتقادي. نود رؤية سقف النفقات في أدنى مستوى ممكن له، حيث عرضنا أن يكون 100 مليون دولار، حيث ندعم ذلك بشكل كبير".

هذا وستجتمع الفرق بعد ظهر اليوم الخميس من جديد لمزيد من المناقشات حول سقف النفقات.

وقال سيدل أنّ 100 مليون دولار يمثل رقمًا جيّدًا لتسيير فريق فورمولا واحد، وأنّ الرياضة ستظل تملك حينها أسرع سيارة في الكوكب وستكون القوة الرائدة على صعيد التقنيات في ذلك الجانب.

وقد تصاعدت المخاوف عقب الاجتماع الأخير من قِبَل بعض الفرق الأكبر حول التخفيض الزائد لسقف النفقات، حيث أشاروا إلى مواردهم للفرق الزبائن كجانب ستظل فيه النفقات مرتفعة.

حيث تمّ اقتراح نظام سقف نفقات بمستويين، لكنّ سيدل لم ير في ذلك حلًا ضروريًا.

فقال: "من المهم احترام نفقات التطوير التي تدفعها الفرق التي تبيع الأجزاء إلى الفرق الأخرى. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك أمرًا تمّت تغطيته على أيّة حال، ضمن القوانين المالية، خلال ما يُطلق عليه القيمة المحلية للأجزاء. لذلك لا أرى سببًا يجعلنا بحاجة لمستويين من سقف النفقات".

واختتم: "في النهاية، ينبغي لهذه الخطوات أن تساعدنا على تحسين الرياضة كذلك، والعرض المقدم على الحلبة، وهو ما سيعود بدوره بالنفع علينا جميعًا وكلّ مشجعينا كذلك".