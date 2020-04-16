فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: أزمة كورونا هي "نداء الاستفاقة الأخير" للفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
سيدل: أزمة كورونا هي "نداء الاستفاقة الأخير" للفورمولا واحد
16-04-2020

يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّ الغموض الذي يُحيط بمستقبل بعض الفرق في ظل أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" هو بمثابة "نداء الاستفاقة الأخير" للفورمولا واحد كي تصبح رياضة أكثر استدامة.

تخوض فرق الفورمولا واحد حاليًا محادثات مع مدراء الرياضة حيال الإجراءات التي يُمكن اتّحاذها من أجل محاولة حماية مستقبل الفئة الملكة قُبيل التأثير الاقتصادي المتوقّع الذي ستفرضه أزمة كورونا على العالم أجمع.

وقد وافق حاملو الأسهم بالفعل على مواصلة اعتماد السيارات الحالية في موسم 2021 وتأجيل تقديم القوانين الجديدة للعام التالي من أجل خفض النفقات، لكن المخاوف ما تزال قائمة حول مستقبل بعض الفرق في البطولة.

اقرأ أيضاً:

وتقود مكلارين الدعوات المطالبة بخفض سقف النفقات على نحوٍ أكبر لموسم 2021، والذي بلغ في الأساس 175 مليون دولار، ليصل إلى 100 مليون دولار.

وضمن حديثه في ذلك الصّدد قال سيدل: "أعتقد بأنّ الآزمة التي نواجهها الآن بمثابة نداء الاستفاقة الأخير للرياضة التي كانت في وضع غير صحي قبلها، ولم تكن مستدامة بالقدر الكافي، ووصلت الآن إلى مرحلة نحتاج فيها إلى تغييرات كبيرة، تغييرات دراماتيكية".

وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية هو أن نحقق ببساطة الخطوة التالية الكبيرة لناحية سقف النفقات، حيث نعتقد بأنّ مهمة للغاية الآن مع كل تلك الخسائر المالية التي نتكبدها جميعًا".

وتابع: "نعلم أن جان تود (رئيس فيا) يجتمع كثيرًا مع تشايس (كاري، رئيس الفورمولا واحد) والفرق من أجل اتّخاذ قرارت كبيرة لحماية الفرق وكذلك مستقبل الفورمولا واحد في اعتقادي. نود رؤية سقف النفقات في أدنى مستوى ممكن له، حيث عرضنا أن يكون 100 مليون دولار، حيث ندعم ذلك بشكل كبير".

هذا وستجتمع الفرق بعد ظهر اليوم الخميس من جديد لمزيد من المناقشات حول سقف النفقات.

وقال سيدل أنّ 100 مليون دولار يمثل رقمًا جيّدًا لتسيير فريق فورمولا واحد، وأنّ الرياضة ستظل تملك حينها أسرع سيارة في الكوكب وستكون القوة الرائدة على صعيد التقنيات في ذلك الجانب.

وقد تصاعدت المخاوف عقب الاجتماع الأخير من قِبَل بعض الفرق الأكبر حول التخفيض الزائد لسقف النفقات، حيث أشاروا إلى مواردهم للفرق الزبائن كجانب ستظل فيه النفقات مرتفعة.

حيث تمّ اقتراح نظام سقف نفقات بمستويين، لكنّ سيدل لم ير في ذلك حلًا ضروريًا.

اقرأ أيضاً:

فقال: "من المهم احترام نفقات التطوير التي تدفعها الفرق التي تبيع الأجزاء إلى الفرق الأخرى. لكنّني أعتقد بأنّ ذلك أمرًا تمّت تغطيته على أيّة حال، ضمن القوانين المالية، خلال ما يُطلق عليه القيمة المحلية للأجزاء. لذلك لا أرى سببًا يجعلنا بحاجة لمستويين من سقف النفقات".

واختتم: "في النهاية، ينبغي لهذه الخطوات أن تساعدنا على تحسين الرياضة كذلك، والعرض المقدم على الحلبة، وهو ما سيعود بدوره بالنفع علينا جميعًا وكلّ مشجعينا كذلك".

المقال التالي
تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة

المقال السابق

تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد

2
فورمولا 1

موزلي رئيس "فيا" السابق يعتقد بضرورة إلغاء موسم 2020 للفورمولا واحد

3
فورمولا 1

مكلارين تُوافق على فحصٍ من "فيا" لانتقالها إلى محرّك مرسيدس

4
فورمولا 1

رينو تُسرّح "الأغلبية العظمى" من طاقم فريق الفورمولا واحد في إنستون بشكلٍ مؤقّت

5
فورمولا 1

ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري

أحدث ملفات الفيديو

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967 03:51
فورمولا 1

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967

ستيرلينغ موس: حياة السباقات 03:41
فورمولا 1

ستيرلينغ موس: حياة السباقات

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس 03:14
فورمولا 1

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف 01:05
فورمولا 1

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف

أحدث الأخبار

سيدل: أزمة كورونا هي "نداء الاستفاقة الأخير" للفورمولا واحد
F1

سيدل: أزمة كورونا هي "نداء الاستفاقة الأخير" للفورمولا واحد

تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة
eSpt

تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة

جائزة بلجيكا الكبرى باتت مُهدّدة بعد تمديد حظر التجمّعات العامة
F1

جائزة بلجيكا الكبرى باتت مُهدّدة بعد تمديد حظر التجمّعات العامة

مكلارين تُوافق على فحصٍ من "فيا" لانتقالها إلى محرّك مرسيدس
F1

مكلارين تُوافق على فحصٍ من "فيا" لانتقالها إلى محرّك مرسيدس

النمسا منفتحة على إقامة سباق الفورمولا واحد من دون جمهور
F1

النمسا منفتحة على إقامة سباق الفورمولا واحد من دون جمهور

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.