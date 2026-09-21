يرى بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل أن الفورمولا 1 تمتلك التكنولوجيا اللازمة للجمع بين أهدافها المتعلقة بالاستدامة وتقديم منافسات مثيرة على الحلبة.

وبصفته سائقًا يتمتع بشغف عميق بتاريخ البطولة، لم يكن فيتيل من أكبر المؤيدين لمحركات الشواحن التوربينية الهجينة عندما دخلت البطولة في عام 2014، إذ انتقد صوتها الأقل إثارة وتأثير تعقيدها على جودة السباقات.

وبعد تعرض سيارة فيراري لعطل في نظامها الهجين خلال جائزة روسيا الكبرى لعام 2019، أطلق فيتيل عبارته الشهيرة عبر اللاسلكي: "أعيدوا محركات في12 اللعينة".

وبدا أن قيم فيتيل البيئية وحبه لسباقات الحقبة القديمة يتعارضان لفترة طويلة، لكن السائق الألماني، ورغم أنه "لا يتفق مع كل ما لدينا حاليًا في القوانين"، يرى أيضًا أن التطورات التكنولوجية الحالية تفتح فرصًا جديدة للجمع بين الاستدامة والإثارة في المستقبل.

حيث قال فيتيل خلال جائزة إيطاليا الكبرى، حيث قاد سيارة فيراري اف1 التي تعود إلى عام 2002 وكان يقودها مايكل شوماخر، والتي كانت مزودة بمحرك في10 صاخب وقوي: "أعتقد أن الأمر مثير".

وأضاف: "هناك الكثير مما يمكن التعمق فيه عندما تنظر إلى الفورمولا 1. وبالطبع، من وجهة نظر السائق، أريد قيادة أفضل سيارة وأريد الفوز بالسباقات. لكن ما هي أفضل سيارة؟ كانت سيارة عام 2002 تمثل قمة التطور في ذلك الوقت، وهي تجسد الكثير مما تمثله الفورمولا 1".

وتابع: "السيارات الحالية تفعل الشيء نفسه، وأعتقد أن الأمر يتعلق بالأداء والدقة والانضباط والعمل الجاد، لكنه يتعلق أيضًا بالمسؤولية والاهتمام بالمستقبل، وهو ما تحاول هذه السيارات القيام به".

وأردف: "ربما لا أتفق مع كل ما لدينا حاليًا في القوانين من وجهة نظر القيادة، لكن بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن هناك فرصة هائلة لجذب الناس إلى هذا التوجه. لا يتعين على أحدهما أن يستبعد الآخر. أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد ممارسات تجمع كل هذه الأمور، حتى نتمكن من الجمع بين الأشياء التي نحبها".

سيباستيان فيتيل الصورة من قبل: إريك لي غاليوت

هذا ولطالما دعا فيتيل إلى استخدام أنواع الوقود الاصطناعية والوقود الحيوي. ورغم أن انتقال الفورمولا 1 إلى أنواع الوقود المستدامة المتطورة هذا الموسم جاء بعد فوات الأوان بالنسبة لمسيرته في السباقات، فإن بطل العالم أربع مرات كان متحمسًا للإمكانات التي يفتحها هذا التحول أمام القوانين المستقبلية، والتي من المقرر أن تتضمن عودة محركات في8 الأكبر والأعلى صوتًا بحلول عام 2030 أو 2031.

إذ قال السائق البالغ من العمر 39 عامًا: "أعتقد أن أنواع الوقود المستدامة هي الخطوة إلى الأمام. هناك إمكانات هائلة، ليس فقط للفورمولا 1، ولكن أيضًا لإلهام سلاسل سباقات أخرى".

وأكمل: "إذا وضعت تصورًا للجيل المقبل من السيارات، فهناك إمكانات كبيرة للقيام بذلك بمسؤولية، لأن بعض الأمور التي قد تكون مذهلة من وجهة نظر التكنولوجيا ربما لا يمكن نقلها إلى سيارات الشوارع. وأعتقد أن هناك أيضًا مسؤولية للقيام بذلك".

واختتم: "أتطلع إلى ما سيحمله المستقبل، لأنني أعتقد أن الفورمولا 1 تمتلك الكثير من القيم الجميلة التي شكلتني وألهمتني في حياتي، وتمس حياة الكثير من الناس حول العالم. ولديها القدرة على القيام بذلك أيضًا في العديد من الأمور الأخرى ذات المعنى والتأثير".

يُذكر أن فيتيل اعتزل المنافسات في نهاية موسم الفورمولا 1 لعام 2022، لكنه لا يزال يشارك بانتظام في فعالية "سباق الأبطال" الاستعراضية، بعدما سجل اسمه للمشاركة في نسخة نيوزيلندا من سباق الأبطال في يناير المقبل.